Ünlü model kalbine iki Elvis birden sığdırmış! Sevgilisini öpmelere doyamıyor… Genç aşıklar ödül töreninin gözdesi oldular

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BİRİ SİNEMA, BİR DE MODA DÜNYASININ GÖZDESİ OLDU

Canlandırdığı rollerle her geçen gün Hollywood’daki yerini sağlamlaştıran Austin Butler, 2023’e hem büyük bir ödül kazanarak hem de aşk hayatında mutluluğu yakalayarak girdi. Dünyanın en büyük isimlerinden Elvis Presley’yi canlandırdığı Elvis filmindeki performansı çok beğenilen aktör Altın Küre ödülünü kazanırken adı Oscar’la da anılmaya devam ediyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerindeki başarıyı özel hayatına da taşımayı bildi ve yüzünden okunan mutluluğuyla konuşulmaya başladı. ÜNLÜ AŞKLARINDAN AYRILIP MUTLULUĞU BİRBİRLERİNDE BULDULAR

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Yakışıklı oyuncu meslektaşı Vanessa Hudgens’la neredeyse 10 yıl aşk yaşamış, tam bu çift artık ayrılmaz denirken 2020 yılında ilişkisini noktalamıştı. Bu ilişkinin ardından Austin Butler’ın adı 2021’den beri model Kaia Gerber'le anılmaya başladı. Dünyanın en büyük süper modellerinden biri sayılan Cindy Crawford’ın kızı olan ve annesine ikizi kadar benzeyen Kaia, henüz 21 yaşında olmasına rağmen yıllardır modellik yapıyor ve podyumda tıpkı annesi gibi fırtınalar estiriyor. CANNES'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

İlişkilerinin başlarında ortalıkta çok fazla görünmeyen ve birlikte poz vermekten kaçan Austin Butler ve Kaia Gerber çifti, 2022’nin ortalarından itibaren yaşadıkları büyük aşkı artık saklamamaya ve her yerde el ele dudak dudağa görünmeye başlamışlardı. 2022 Cannes Film Festivali’nde gala yapan Elvis filminin gösteriminde ve kırmızı halısında Austin Butler’ı yalnız bırakmayan genç model sevgilisinin başarısına en çok sevinenlerden olmuş, onu sürekli öperek verdiği pozlarla çok konuşulmuştu. GELENEĞİ BOZMADI, ALTIN KÜRE'DE DE AŞKINI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

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Bu gelenek Altın Küre’lerde de bozulmadı. Aslında başarılı aktör Altın Küre ödül törenine Gerber’i değil kız kardeşini götüreceğini açıklamıştı ama Kaia onu yine de yalnız bırakmayacaktı. Kırmızı halıda birlikte yürümeyen genç çift Butler’ın Altın Küre kazanmasını kuliste herkesin içinde öpüşerek kutladı. Çift tören sonrasındaki partiye de birlikte katıldı. Bu ödül töreniyle birlikte aslında bir ilginç gerçek daha ortaya çıkmış; Kaia Gerber’in Austin Butler ve ondan bir önceki sevgilisi Jacob Elordi arasındaki ortak nokta çok konuşulmuştu. Kaia Gerber ve Austin Butler'dan önce aşk yaşadığı Jacob Elordi... Elordi'nin adı rol arkadaşı Zendaya ile de anılmıştı

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ESKİ VE YENİ SEVGİLİSİ AYNI ÜNLÜYÜ CANLANDIRDI

Kaia Gerber’in 2021 yılında, Austin Butler’dan önce aşk yaşadığı Jacob Elordi de bir oyuncu. Üstelik 25 yaşındaki aktör de tıpkı Austin Butler gibi perdede Elvis Presley’yi canlandıracak. Priscilla adındaki filmin yönetmeni Sofia Coppola. Adından da anlaşılacağı gibi film Elvis’in eşi Priscilla Presley ile ilişkisine odaklanıyor. Bu ilginç tesadüfe göre de Kaia Gerber, perdede sırayla efsane şarkıcı Elvis’i canlandıran iki farklı oyuncuyla sevgili olmuş oluyor. Hal böyle olunca elbette gazeteciler bu konu hakkında soru sormaktan geri durmuyor.

Genç aşıklar geçen yıl salgın nedeniyle maskelerin arkasına saklanıyordu... Artık çekinmeden toplum içine çıkıyorlar

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“Meşaleyi ona devretmekten mutluyum. Ona filmi ve rolü için başarılar diliyorum.” Austin Butler, kendisinden sonra Elvis’i oynayacak ve aynı zamanda sevgilisinin eski aşkı da olan Jacob Elordi’yle ilgili soruları bu kısa ve öz yanıtla geçiştirdi. Aynı ünlüyü canlandırarak rakip olacak olan aktörler aynı zamanda aynı kadına da gönül vermişti. Hollywood’un en sevdiği hikâyelerden biri olan bu ‘çakışan’ aşk herkesin son günlerde en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

POLEMİK YARATMADI, MESLEKTAŞINA BAŞARI DİLEDİ

“Onunla konuşmadık ama umarım filmi çekerken iyi vakit geçirir” dediği Jacob Elordi’yle Kaia Gerber’in ilişkisi hakkında konuşmaktan kaçınan Butler, kendini, başarısını kız arkadaşıyla kutlamaya verdi ve bir polemik yaratmaktan kaçındı. Kaia Gerber de bu konuda sessizliğini şimdilik koruyor.

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Aralarında 10 yaş olan Butler ve gerber hakkındaki ilk aşk söylentileri Aralık 2021’de ortaya çıkmış ama genç çift 2022’nin ortalarına kadar pek birlikte görünmemeye çalışmıştı. Kaia’nın Jacob Elordi’yle olan ilişkisi kasım ayında bitip aralık ayında adı Butler’la geçmeye başlayınca çiftin arasına yakışıklı Elvis mi girdi dedikoduları yayılmıştı.

2022’nin Sevgililer Günü’nün birlikte geçiren çift o tarihten sonra her yerde birlikte görünmeye ve kırmızı halılarda el ele yürümeye başladılar. Met Gala’ya ve geçen yıklı Cannes Film Festivali’ne de birlikte katılan Gerber ve Butler her sevinçli anı öpüşerek kutlamalarıyla meşhur oldular ve bu anların fotoğrafları 2022’nin en çok paylaşılan magazin haberlerine konu oldu.