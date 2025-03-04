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Ünlü model kafaları karıştırdı… Büyük aşkından ayrıldı, üstüne iki aşk daha eskitti…

Güncelleme Tarihi:

#Kaia Gerber#Austin Butler#Lewis Pullman
Ünlü model kafaları karıştırdı… Büyük aşkından ayrıldı, üstüne iki aşk daha eskitti…
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 16:11

Annesine olan benzerliği sayesinde moda dünyasında kolayca isim yapan ve tıpkı onun gibi ünlü bir model olan yıldız isim son günlerde epey karmaşık hale gelen aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Bir dönemin en büyük süper modellerinden Cindy Crawford’un Rande Gerber'le evliliğinden doğan kızı Kaia Gerber son zamanlarda aşk hayatındaki hızlı gelişmelerle gündemde.

Ünlü model kafaları karıştırdı… Büyük aşkından ayrıldı, üstüne iki aşk daha eskitti…

Ünlü oyuncu Austin Butler’la üç yıl boyunca büyük bir aşk yaşayan Kaia Gerber’in şimdilerde adı sürekli başka ünlü isimlerle anılıyor.

Ünlü model kafaları karıştırdı… Büyük aşkından ayrıldı, üstüne iki aşk daha eskitti…

Annesine olan büyük benzerliğiyle görenleri hayrete düşüren ünlü model Austin Butler’la olan ilişkisi giderek ciddileşiyor sanılırken ondan ayrılmıştı.

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Ünlü model kafaları karıştırdı… Büyük aşkından ayrıldı, üstüne iki aşk daha eskitti…

Şubat ayında hemen bir başka ünlü oyuncu Lewis Pullman’la görüntülenen ve yakın çevresinden gelen haberlere göre onunla aşk yaşamaya başlayan Kaia Gerber son birkaç gün içinde iki farklı ünlüyle daha görüldü.

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Oscar’ların dağıtıldığı geceden bir gün önce genç bir komedyen olan Alex Edelman’ın şovuna giden, çıkışta da onu kulisinde ziyaret edip sarılan Kaia Gerber Oscar gecesi bu kez bir başka isimle kameralara yakalandı.

Ünlü model kafaları karıştırdı… Büyük aşkından ayrıldı, üstüne iki aşk daha eskitti…

Törenden sonra verilen geleneksel Vanity Fair Oscar partisine meslektaşı Charlie Walker ile katılan Kaia Gerber partiye girerken onunla fotoğrafçılara poz verdi.

Bu tür kırmızı halı pozları genellikle arkadaşlarla değil eş ya da sevgililerle verildiği için ikili arasında hemen aşk dedikodusu başladı.

Ünlü model kafaları karıştırdı… Büyük aşkından ayrıldı, üstüne iki aşk daha eskitti…

Zaten Kaia Gerber ve Charlie Walker geceden de kol kola ayrıldı ve parti mekanından çağırdıkları taksiye birlikte binerek ayrıldı.

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23 yaşındaki model ve yeni sevgilisi taksi beklerken paparazzilerden kaçmaya da çalışmadı.

Ünlü model kafaları karıştırdı… Büyük aşkından ayrıldı, üstüne iki aşk daha eskitti…

Kaia Gerber Austin Bulter ile üç yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra ünlü oyuncu Bill Pullman’ın oğlu Lewis Pullman’la sürekli yan yana gürülmüş, ikilinin yeni bir aşka yelken açtıkları ortaya çıkmıştı.

Anlaşılan Kaia Gerber uzun süreli ilişkisi bittikten sonra henüz aşk konusunda arayışını sürdürüyor…

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#Kaia Gerber#Austin Butler#Lewis Pullman

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