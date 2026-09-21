Ünlü model evlat acısıyla yıkıldı… 27 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!

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İlk olarak ünlü magazin sitesi TMZ'de duyurulan habere göre, Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, Presley Gerber bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti.

Annesi Cindy Crawford ve kız kardeşi Kaia Gerber gibi modellik yapan Presley Gerber’İn ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Geçen ay kız kardeşi 24 yaşındaki Kaia, Presley'nin uyuşturucu kullanımı ve ruh sağlığı sorunlarının ailelerini nasıl etkilediğini anlatmıştı.

Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken ve son birkaç yıldır moda dünyasında zirveye oynayan Presley’nin kız kardeşi Kaia Gerber Vogue'a verdiği demeçte, "Bir ailede böyle bir şey yaşandığında, bu durum herkesi derinden sarsıp eşitliyor" demişti.

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Presley Gerber, 60 yaşındaki Cindy Crawford ve 64 yaşındaki iş insanı eşi Rande Gerber'in ilk çocuğuydu…

Cindy Crawford'ın basın sözcüsü basına kısa bir açıklama yaparak sadece "Aile, bu çok zor ve acı verici dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" dedi.

Modelliğe 15 yaşında başlayan Presley; Dolce & Gabbana ve Calvin Klein gibi moda markalarının kampanyalarında yer almıştı.

Genç yaşta ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele etmeye başlayan Presley, 2019 yılında alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanmaktan tutuklanmıştı.

Geçen Kasım ayında Presley, "bir süreliğine kendi ruh sağlığına odaklanmak" amacıyla sosyal medyaya ara verdiğini açıklamış, bir ay sonra ise samimi bir sosyal medya videosunda özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu.

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"Gece terörü" ve "panik atak" rahatsızlıkları için kullandığı ilaçları sıralayan ünlü model "Dürüstlüğün en iyi yol olduğunu düşünüyorum," diyerek söze başlamış ve hem ağrı hem de opioid kullanım bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtan günde iki kez 1 mg aldığını paylaşmıştı.

"Ne yazık ki son zamanlarda pek çok farklı şekilde kayıplar yaşadım; bu bir bahane değil ama şu an bulunduğum durumun nedeni bu” diyen Presley Gerber "Doktorlar çok farklı şeyler söylüyor, bu yüzden biraz korkutucu bir durum. Ama umarım benim araştırmalarım, onların araştırmaları, dünya ve Tanrı sayesinde sonunda bu işin içinden çıkabiliriz." sözleriyle bağımlılıktan kurtulma ve sağlık bir yaşam sürme isteğini dile getirmişti.

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Annesi gibi bir süper model olan kız kardeşi Kaia, ağabeyinin yaşadığı sorunların kendisini “sorun çıkarmayan” çocuk olmaya ittiğini itiraf etmiş "Sanırım kendimi 'sorunsuz' biri olarak tanımlamaya başlamamın ve asla yardım istemememin sebebi de buydu. Çünkü sürekli ilgiye ihtiyaç duyan iki çocuğa sahip olmak, ailem için çok ağır bir yük gibi geliyordu." demişti.

"Annem ve babam hayatımızın büyük bir bölümünde çok ketumdular ve hiçbir şeyi paylaşmazlardı; oysa şimdi karşımızda 'Herkesin karşısında tüm insani yönlerimle var olacağım' diyen, adeta bir öğretmen gibi duran ağabeyim var. Dünyadan bir şeyleri ancak belli bir noktaya kadar saklayabilirsiniz. Üstelik bir şeylerin üzerini örtmeye çalışmak, o kişinin sanki ondan utanıyormuşsunuz gibi hissetmesine neden oluyor."

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Geçtiğimiz mayıs ayında Presley Gerber Instagram'da paylaştığı duygusal bir gönderiyle babasına duyduğu minneti dile getirmişti: "Dünyanın en iyi babasına sahibim. Benden asla vazgeçmedi. Her zaman yanımda oldu. Bana her zaman en iyi tavsiyeleri verdi." Bu adama duyduğum minneti kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Seni seviyorum babacığım.”

Presley, "çok küçük yaşlardan" beri sorunlar yaşadığını belirterek ruh sağlığıyla ilgili mücadeleleri hakkında açıkça konuşmuş ve kendisinin de muzdarip olduğu bu durumu "en büyük pandemi" olarak nitelendirmişti.