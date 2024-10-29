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Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

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#Gisele Bündchen#Joaquim Valente#Tom Brady
Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:18

Ünlüler dünyasında son zamanlara damga vuran ayrılıklardan en çok konuşulanlardan biri onlarınki olmuştu. Kavga gürültü olmadan ve dudak uçuklatan servetleri için birbirlerine girmeden dostça ayrılan ünlü çiftin arasını asıl bozan şeyin ise bir yasak olduğu iddiası çok konuşulmuştu.

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Eski Victoria's Secret meleği, süper model Gisele Bündchen ve dünyanın en ünlü sporcularından olan futbolcu eşi Tom Brady tam iki yıl önce, 28 Ekim 2022’de hayranlarını şoke eden bir açıklama yaparak yollarını ayırmıştı.

Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

13 YILLIK YUVASI TAM 2 YIL ÖNCE DAĞILMIŞTI

Ortak bir açıklama yapıp 13 yıllık evliliklerinin bittiğini ve dostça ayrıldıklarını söyleyen eski karı koca 2 çocuklarına birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceklerini belirtmişti.

Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

Gisele Bündchen ve Tom Brady bu ayrılığın ardındaki nedeni sadece yıllar içinde eriyip biten aşkları olarak gösterse ve başka bir sebepten bahsetmese de eski çiftin yakınları Gisele Bündchen’in kocasından kariyerini ailesinin önüne koyması ve onu ve çocuklarını ikinci plana atmasının bu ayrılıkta pay sahibi olduğunu söylemişti.

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Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

BOŞANDIKTAN SONRA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI AMA…

Tom Brady bu ayrılıktan sonra Rus model Irina Shayk’la kısa bir kaçamak yaşadı ancak kalbini boş tuttu. Gisele Bündchen yoluna yeni bir aşkla devam etti. Güzel model bir süredir kendisinin ve 2 çocuğunun kişisel spor eğitmenliğini yapan Brezilyalı jiu-jitsu hocası Joaquim Valente'yle aşk yaşıyordu.

Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

Joaquim Valente, Gisele Bündchen daha boşanmadan önce aileyle oldukça yakındı ve hem ünlü modelle hem de iki çocuğuyla sık sık birlikte görülüyordu. Hatta bu yüzden Joaquim Valente’yle ilişkilerinin Tom Brady ayrılığından önce başladığı da çok konuşuldu.

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“BEN KOCAMI HİÇ ALDATMADIM” DEMİŞTİ

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İkili sürekli çifte kumrular gibi dolaşmaya devam etti ve en sonunda söylentileri yalanlamaktan vazgeçerek bir aşk yaşadıklarını kabul ettiler. Yine de Gisele Bündchen bu aşkın kocasından boşandıktan sonra başladığını ve Tom Brady’yi aldatmadığını söylemeye devam etti.

Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

“HAYATLARINDA YENİ BİR SAYFA AÇTIKLARI İÇİN MUTLULAR”

Ve en sonunda bir süredir aşklarını gönüllerince yaşamaya başlayan çiftten mutlu haber geldi ve 44 yaşındaki Gisele Bündchen’in sevgilisi Joaquim Valente’ten hamile olduğu ortaya çıktı!

Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

Çifte yakın bir isim pazartesi günü People 'a yaptığı açıklamada, “Gisele ve Joaquim hayatlarında yeni bir sayfa açtıkları için mutlular ve tüm aile için huzurlu ve sevgi dolu bir ortam yaratmayı dört gözle bekliyorlar” dedi.

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BEBEK YENİ YILDA GELİYOR!

Gelen haberlere göre Gisele Bündchen yaklaşık beş ya da altı aylık hamile yani bebek muhtemelen 2025'in başında doğacak. Çiftin bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrenmeye karar verdikleri söyleniyor.

Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU 44 YAŞINDA KUCAĞINA ALACAK

Bündchen’in eski kocası Tom Brady’den 14 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 11 yaşında Vivian adında bir kızı var. Bündchen, Tom Brady’nin eski sevgilisi Bridget Moynahan’dan doğan 17 yaşındaki oğlu Jack'e de üvey annelik yapıyordu.

Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

HEP GENİŞ BİR AİLE İSTİYORDU… HAMİLELİK HABERİ ÇOKTAN ESKİ EŞE GİTMİŞ

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44 yaşındaki süper modelin 35 yaşındaki Jiu-Jitsu eğitmeni sevgilisiyle bebekleri olacağı haberi hayranlarını şaşırtsa da aslında yakın çevresi için sürpriz olmadı. Gisele Bündchen, yıllardır daha geniş bir ailenin hayalini kurduğunu söylüyordu.

Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile

Bündchen’in sevgilisinden hamile olduğunu haber daha basına yansımadan ayrıldığı eşi, iki çocuğunun babası Tom Brady’ye verdiği de gelen haberler arasında…

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#Gisele Bündchen#Joaquim Valente#Tom Brady

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