Ünlü model 25 yıllık birliktelik ve 3 çocuğun ardından iş insanı sevgilisiyle evlendi

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Aslında sade ve kendi halinde bir tören olsa da bu düğün haberi duyulur duyulmaz sadece magazin basınında değil sosyal medyada da günün konusu haline geldi.

Çünkü bu düğünün kahramanları olan gelin ve damat zaten 25 yıldır birlikteydi…

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53 yaşındaki Çek model Eva Herzigova, 25 yıllık birlikteliğin ardından iş insanı Gregorio Marsiaj ile İtalya’da evlendi. Eva Herzigova’nın giydiği sade ancak derin dekolteli ve pelerinli, vintage Lanvin gelinliği ise adeta göz kamaştırdı.

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Saçlarını topuz yapan ve eline de bir buket sarı çiçek alan ünlü model ve Gregorio Marsiaj’a düğünlerinde üç oğulları George, Philipe ve Edward da eşlik etti.

Cumartesi günü İtalya'daki San Vito kilisesinde başlayan düğün daha sonra Palazzo Carignano'da devam etti ve çift tarihi devlet binası Sala dei Plebisciti'de bir de resmi nikah kıydı.

Yeni evliler daha sonra Michelin yıldızlı bir restoran olan Del Cambio'da düğün davetlileri için samimi bir akşam yemeği düzenlediler.

Bu düğünün bu kadar konuşulmasının sebebi elbette 25 yıldır birlikte olan ve üç de çocuk yetiştirmiş bu çiftin bunca zaman sonra evlenmesiydi…

Eva Herzigova ve Gregorio Marsiaj 2001’de yine İtalya’da tanışmış ve aşk yaşamaya başlamış ve o günden sonra birbirlerinden hiç ayrılmamıştı.

Eva Herzigova sevgilisiyle 2017'de nişanlandı ancak yine de evlilik kararı almadı. Ünlü model bu konuda bir açıklama yapmasa ve 25 yıl sonra evlenmeye nasıl karar verdiğini söylemese de geçmişte bu adımı atmaktan kaçınmasının sebebi aslında belliydi…

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Ünlü model ilk evliliğini şöhretinin doruğunda olduğu 1996 yılında Bon Jovi grubunun davulcusu Tico Torres ile yapmış ancak bu evlilik 2 yılda bitmişti.

Aslında evlenmek ve aile kurmak gibi bir hayali olmasa da evlenen ve kısa sürede pişman olup evliliğini bitiren ünlü model daha sonra gönlüne göre bir aşk bulsa da evlenmekten hep kaçtı.

Eva Herzigova aile kurmaya hevesli olmasa da 25 yıl sonra evlendiği Gregorio Marsiaj ile tanıştıktan sonra ayaklarının yerden kesildiğini itiraf etmiş ve verdiği bir röportajda "İlk çocuğum olduğunda neden bu kadar beklediğimi düşündüm. Ama bu tamamen zamanlama meselesi... Daha önce doğru adamı bulamadığım için beklemiştim." demişti.

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Ünlü modelin eşi Gregorio Marsiaj yarış arabaları için güvenlik sistemleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Sabelt'i kuran, tanınmış bir İtalyan ailenin oğlu.

Gregorio Marsiaj’dan 19, 15 ve 13 yaşlarında George, Philipe ve Edward adında üç oğlu olan ünlü model daha önce ilişkisi hakkında “O beni olduğum gibi seviyor. Kendimi iyi hissetmediğim anlarım oluyor. Ama o her zaman beni tekrar ayağa kaldırıyor. Çok pozitif bir insan ve harika bir baba. Hayatımı neşeyle dolduruyor” demişti.

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İlerleyen yaşına ve podyumu çoktan bırakmasına rağmen en büyük markaların kozmetik reklamlarında yer almaya devam eden Eva Herzigova çok merak edilen güzellik sırları hakkında konuşurken bile iyi uyku, bol su içmek, spor yapmak gibi klişe şeylerden bahsetmemiş, cevabı "Güzelliğimin sırrı aşık olmak" sözleriyle yaşadığı mutluluğun altını çizmişti…