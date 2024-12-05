Ünlü modacı fena yakalandı! ‘Filtreyi biraz fazla kaçırmış’

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Bu konuk dünyanın en büyük modaevlerinden biri olan Versace’nin başında yer alan, moda ve sosyetenin en tanınmış isimlerinden Donatella Versace'ydi…

Dünyanın en ünlü modacılarından biri olan Donatella Versace'nin geçtiğimiz gece katıldığı davetteki fotoğrafları deyim yerindeyse olay oldu...

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kırmızı halıda bol bol poz veren ünlü modacı kendisi de geceden fotoğraflarını Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Bu paylaşımı görenlerse şaşkına döndü çünkü Donatella Versace kendi paylaştığı fotoğraflarda adeta tanınmayacak haldeydi.

Versace'nin haber ajansları tarafından çekilen ve kendi paylaştığı fotoğraflar arasındaki fark dikkat çekiciydi

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Fotoğraflar sosyal medya sitelerinde sayısız kere paylaşıldı ve hemen herkes Donatella Versace'nin bir dizi estetik ameliyat yaptırarak bir çeşit “gençleşme” operasyonundan geçtiğini düşündü.

Paylaştığı fotoğrafa yorum yağan Donatella Versace filtre kullanımını fazlaca "abarttığı" için eleştiri oklarının hedefi oldu

BU KADIN DA KİM?

Gerçek ise gala gecesinde haber ajansları tarafından çekilen fotoğraflar gazetelere yansıyınca ortaya çıktı.

Fotoğraflar yan yana gelince Donatella Versace’nin kendi paylaştığı fotoğrafları ağır bir filtreden geçirdiği anlaşıldı. Hayranları Donatella Versace'yi fotoğraflarını büyük ölçüde değiştirdiği için tanınmaz halde buldu ve ünlü modacıyı mesaj yağmuruna tutarak “Yeni bir yüz, bu kim?” diye sordu.

Donatella Versace eylül ayında katıldığı bir başka devette adı son günlerde görüntüsü tamamen değişen ve hangi estetikleri yaptırdığı merak konusu olan Lindsay Lohan'la böyle poz vermişti

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FİLTRE HİLESİ HEMEN ORTAYA ÇIKTI

Takipçilerinden birçoğu Versace’nin bu yeni görünümü elde etmek için bıçak altına yatmış olabileceği teorisini ortaya atarken, etkinlikten paylaşılan diğer birkaç fotoğrafta yüzü eskisi gibi görünüyordu.

69 yaşındaki moda tasarımcısı, peş peşe yaptırdığı estetik operasyonlarla konuşulsa da bunu hiçbir zaman açıkça kabul etmedi. Ancak yüzünün yıllar içinde büyük ölçüde değiştiği tüm fotoğraflarında net olarak görülüyor.

Geçmiş yıllardaki ve şimdiki fotoğrafları yan yana gelince ünlü modacının adeta kendini baştan yarattığı ortaya çıkıyor

ESTETİKLERİNİ KABUL ETMEDİ

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Hatta daha önce birçok plastik cerrah, ünlü modacının verdiği fotoğraf ve videoları mercek altına yatırmış ve Donatella Versace’nin yıllardır botoks, yüz gerdirme ve dudak dolgusu gibi sayısız müdahale yaptırdığına kanaat getirmişti.

Donatella Versace yıllardır estetik operasyon yaptırdığını kabul etmiyor ancak bir yandan da "Kadınlarda doğal bir görünüme inanmıyorum" diyor

"KADINLAR İÇİN DOĞALLIĞA İNANMIYORUM" DEMİŞTİ

Versace 2010 yılında verdiği bir röportajda kadınlar için “doğal” bir görünüme inanmadığını söylemiş ve “Doğal rengimin ne olduğunu bile bilmiyorum. Doğal mı? Doğal olan ne? Nedir o? Kadınlar için tamamen doğal olana inanmıyorum. Benim için doğallığın sebzelerle bir ilgisi var” demişti.

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Lüks moda şirketi Versace'nin kurucusu Gianni Versace'nin kız kardeşi olan Donatella Versace yıllarca ağabeyiyle birlikte markanın gelişimi ve özellikle İtalyan lüksünü pop kültürü ve şöhretle birleştirmesi konusunda birlikte çalışmıştı.

AĞABEYİ ÖLÜNCE ŞİRKETİN BAŞINA GEÇTİ

Markanın yüzü olan Gianni'nin 1997'de ölümü üzerine Versace markasının büyük bir kısmını devralan kreatif direktörü olan Donatella Versace yıllardır moda, müzik ve sinema dünyasının en ünlü yüzlerini Versace için podyuma çıkararak şirketi kalkındıran isim olarak biliniyor.

Donatella Versace, ağabeyi Gianni Versace 1997'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybedince şirketin başına geçmişti