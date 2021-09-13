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Haber Giriş: 13.09.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti

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Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti

Rihanna, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü yıldızları da giydiren tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, 30’uncu yaşını önceki akşam verdiği “kırmızı” temalı partiyle kutladı.

Müze olarak hizmet veren Galata’daki Zülfaris Sinagogu’nda yapılan eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı. Davetlilerin kırmızı kıyafetlerle geldiği partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yemekli organizasyonun sürprizi ise Dilara Fındıkoğlu’nun sahneye çıkıp şarkı söylemesiydi.

Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlundan kırmızı parti

Yemekli organizasyonda masalarda un üzerinde deniz mahsulleri olması dikkat çekti.

Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlundan kırmızı parti

 

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