Ünlü modacı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlanıyor

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Bahar Korçan’ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını takiben aile mezarlığının bulunduğu Beykoz'daki Gazi Yunus Mezarlığına defnedilecek.

Bahar Korçan, 2017 yılından beri yumurtalık kanseri ile mücadele ediyordu...

Bahar Korçan'ın kızı Lal - Meltem CumbulCenazeye katılanlar arasında Bahar Korçan'ın yakın dostlarından Yonca Evcimik de vardı. Ünlü şarkıcı, Bahar Korçan ile son konuşmasını anlattı:

"Her zaman çok iyi bakıldı. Yeri hiçbir zaman dolmayacak bir insan. Kardeş gibi. Başka söyleyecek bir şeyim yok.

En son iki gün önce konuştuk. Hastanedeydi ve gayet iyiydi. 'Yeter, bıktım senin kanserinden' dedim. Şakalaşıyorduk. 'Ben de bıktım, bu son olsun inşallah' dedi. Bir şey diyemedim. Hala içimde yara. ara ara nükseden bir hastalık biliyorsunuz. Kemoterapi ve bir takım ilaçlarla hafifliyor. Son 2-3 gün bu kadar hızlı olması. Böyle oluyor son evreler. Çok şükür ki, çok acı çekmeden, çok uzun sürmeden Allah'ın sevgili kuluymuş ki tertemiz melek oldu"

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Demet Akbağ

Gözden Kaçmasın Bahar Korçan: Hep hikâyenin peşinde koştu Haberi görüntüle



Tarkan yakın dostuna bu sözlerle veda etti...



TEK BAŞINA SAVAŞTI

2005 yılında Cem Görk ile nikah masasına oturan Bahar Korçan 13 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.

Korçan'a kanser teşhisi konulduktan sonra sekteke uğradığı iddia edilen evliliğin bitme nedeni olarak Cem Görk'ün eşini yalnız bırakması gösterildi...

DOSTLARI BAHAR KORÇAN'IN ARDINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYINLADILAR

Bahar Korçan'ın ölüm haberi ünlü isimleri de yasa boğdu. İşte Korçan'ın ardından paylaşılanlar...

TARKAN: Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar’ım… Çok üzgünüm ):

DİDEM UZEL SARI: Ahh Bahar. Ne özel bi insandın

SEVİM EMRE: Nurlarda uyusun, mekanı cennet olsun... Sabırlar diliyorum.

NİRAN ÜNSAL: Rabb’im rahmet eylesin, mekânı cennet olsun İnşâALLAH Ailesine yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.

YEKTA KOPAN: Sabah Tamer Yılmaz’dan aldım haberi. Bahar Korçan için “ahhh” dedim, ötesini diyemedim. Hep gözleri gülen Bahar, hep iyi kalpli Bahar. Ötesi yok

BALÇİÇEK İLTER: Güzel Bahar.. İyi kalpli Bahar... Ötesi yok... Çok üzgünüm #baharkorçan Nur içinde yat..