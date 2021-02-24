Ünlü modacı Alexander Wang yine tacizle suçlandı

BBC’nin haberinde, moda tasarımcısı Wang'ın, yeniden cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

New York’ta tasarım okulu öğrencisi olan Keato Bullen 2019 yılında, stilist David Casavant da 2017’de bir gece kulübünde Wang tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdü. Wang, iddiaların tamamını sert bir şekilde reddetti.





Wang'ın avukatlarından Paul Tweed, söz konusu gece kulübünün kamera görüntülerini beklediklerini ve müvekkilinin, görüntülerin iddiaları tamamen çürüteceğine inandığını ifade etti. Avukat Lisa Bloom, cinsel taciz suçlamasıyla Wang’dan şikayetçi olan 11 kişiyi temsil ettiğini belirtti. Model ve grafik tasarımcısı Owen Mooney, 2017 yılında Wang tarafından tacize edildiğini Aralık 2020'de öne sürmüştü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR







Geçen yılın son günlerinde moda dünyasına kelimenin tam anlamıyla bomba düştü. Ünlü moda tasarımcısı, birlikte çalıştığı ya da çeşitli etkinliklerde tanıştığı erkeklere ya da trans bireylere tacizde bulunmakla suçlanmıştı. 37 yaşındaki Amerikalı tasarımcı Alexander Wang, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Her şeyin fitilini ateşleyen ise sosyal medyada yapılan paylaşımlar oldu. Bazıları isimlerini açıkça belli eden bazıları da isimsiz paylaşımlarda birçok kişi Wang'ın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.



MODEL OWEN MOONEY YAŞADIKLARINI ANLATTI







Instagram'da yer alan moda içerikli hesaplar S--- Model Management ve Diet Prada adlı hesaplardan yapılan isimsiz paylaşımlarda Wang'a yönelik suçlamalar yer aldı. Kimliğini açıkça gözler önüne seren model Owen Mooney, yaşadığını deneyimi anlattı ve bunun başkalarına da yaşadıkları benzer tecrübeleri paylaşmak için cesaret verdiğini ileri sürdü.



'BAŞIMI BİR ÇEVİRDİM, ONU GÖRDÜM'







Owen Mooney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alexander Wang ile karşılaşmasını anlattı. Mooney, ünlü modacı ile 2017 yılında New York'ta kalabalık bir gece kulübünde karşılaştığını söyledi. Owen Mooney, önce kalabalıkta birisi tarafından elle taciz edildiğini ve bu yüzden şok geçirdiğini ileri sürdü. Bunu kimin yaptığını görmek için başını sol tarafa çevirdiğinde de Alexander Wang'ı gördüğünü anlattı. Bu durumun şaşkınlığını artırdığını da belirtti Mooney.



KİM OLDUĞUNU BİR TAKİPÇİSİ SÖYLEDİ







Fakat Mooney, ilk paylaşımında Alexander Wang'ın adını vermedi. Sadece "ünlü bir tasarımcı" diye söz etti. Ancak onun bu paylaşımına gelen bir yorum bu kişinin Wang olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Owen Mooney de " Bu yorum beni gerçekten şaşırttı" diyerek o kişinin gerçekten Alexander Wang olduğunu belirtti. Mooney, Wang'ın benzer şekilde davrandığı çok sayıda kişi olduğunu da ekleyerek "Bu durumda artık onun açığa çıkarılması gerekiyordu" diye sözlerini sürdürdü.

'AÇIĞA ÇIKARILMASI GEREKİYORDU'







Bu arada S--- Model Management ve Diet Prada'nın sosyal medya hesaplarında da Wang'a benzer suçlamalar yönelten, anonim kullanıcılardan gelen anlatılara da yer verildi. Bazı kişiler Alexander Wang'ın kendilerini partiye davet ettiğini ve kendi limuziniyle giderken su ikram ettiğini, bu suyun içinde ise uyuşturucu ilaç bulunduğunu ileri sürdü.



'ARKADAŞIM KENDİNİ BİR ODADA BULDU'







Bir başka paylaşımda ise benzer bir tecrübe yer aldı. Bu kişi olup bitenlerin bir arkadaşının başına geldiğini ileri sürüp şu satırları paylaştı: "Arkadaşım modellik yapıyordu. O dönemde Wang ile partiye gitti. Wang aslında içki içmeyen arkadaşıma içecek bir şeyler ısmarlamak istedi. Arkadaşım da nezaket gereği bunu kabul etti. Ama içkileri bittikten sonra arkadaşımın hatırladığı şey Alexander Wang ile bir odada bulundukları ve modacının onu taciz ederken giysilerini çıkarmaya çalıştığıydı."



SİYAH KULLANIMI İLE TANINIYOR





Amerikalı moda tasarımcısı Wang, 2005 yılında kendi adını taşıyan moda markasını kurdu ve 2008 yılında CFDA / Vogue Moda Fonu'na layık görüldükten sonra tanındı. Kasım 2012'den Temmuz 2015'e kadar Wang, Balenciaga'da Yaratıcı Yönetmen olarak görev yaptı. Wang, kentsel esintili tasarımları ve siyah kullanımı ile tanınır.