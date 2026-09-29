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Ünlü kocaları sayesinde arkadaş olmuşlardı... Şimdi kucaklarında birer çocuk!

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#Prens Hüseyin#Prenses Rajwa#Prens Abdul Mateen
Ünlü kocaları sayesinde arkadaş olmuşlardı... Şimdi kucaklarında birer çocuk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 15:39

Aslına bakılırsa her ikisini de "kader yoldaşı" diye tanımlasak hiç yanlış olmaz... İkisi de kalburüstü ailelerde dünyaya geldi. Ama sıradan hayatlar sürdü.

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Eğitimlerini tamamladıktan sonra ikisi de ülkelerinin gözde prenslerine gönüllerini kaptırdı. Her iki genç kadın da gösterişli törenlerle o prenslerle evlenip, modern birer peri masalı kahramanı oldu.

'Mavi kanlı' kocaları sayesinde tanışıp arkadaş olan bu iki kadın şimdi bir kez daha buluştu. Bu kez her ikisi de kucağında küçük kızlarıyla birlikte!

Ünlü kocaları sayesinde arkadaş olmuşlardı... Şimdi kucaklarında birer çocuk
SIKI DOSTLAR YİNE BULUŞTU
Bu tatlı öykünün bir cephesindeki kahramanlar, Ürdün'ün gelecekteki kralı Veliaht Prens Hüseyin, karısı Prenses Rajwa

Diğer tarafta da Brunei Sultanı'nın bir zamanlar "en gözde bekar" olarak anılan oğlu Prens Abdul Mateen ile karısı Prenses Anisha var.

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İki prens, Hüseyin ile Abdul Mateen arasında sıkı bir dostluk var. Durum böyle olunca eşleri Rajwa ile Anisha da arkadaş oldu.

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Ünlü kocaları sayesinde arkadaş olmuşlardı... Şimdi kucaklarında birer çocuk

BU KEZ KIZLARI KUCAKLARINDA
Geçtiğimiz yılın ilk ayında buluşan iki genç çift, önceki gün bir kez daha bir araya geldi.

O anlarda çekilen bir fotoğrafı da Prens Hüseyin, sosyal medya sayfasında paylaştı.

Bir buçuk yıl arayla çekilen iki poz arasındaki en önemli fark hem Rajwa'nın hem de Anisha'nın kucaklarında taşıdıkları küçük kızlarıydı.

Anisha, kızı Zahra, Rajwa da ondan biraz daha büyük kızı İman ile objektife mutluluk pozu verdi. Elbette yanlarında eşleri Hüseyin ve Abdul Mateen de vardı.

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Ünlü kocaları sayesinde arkadaş olmuşlardı... Şimdi kucaklarında birer çocuk

Rajwa ile Hüseyin, 2023 yılında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Kızları İman ise bir yıl sonra dünyaya geldi.
Ünlü kocaları sayesinde arkadaş olmuşlardı... Şimdi kucaklarında birer çocuk

Anisha ile Abdul Mateen ise 2024 yılında 10 gün süren bir dizi törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin ilk bebeği Zahra bu yılın şubat ayında dünyaya geldi.

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#Prens Hüseyin#Prenses Rajwa#Prens Abdul Mateen

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