Ünlü kardeşlerin arasına kara kedi girdi… Evlenip anne olunca dünyası değişti… Artık ailesinden utanıyor!

Haberin Devamı

Bir zamanlar kimselerin pek tanımadığı, ünlü bir babaları olmasının avantajını annelerinin ticari zekası sayesinde üne ve paraya çeviren kız kardeşler artık dünyanın en iyi tanıdığı ailelerin başında geliyor…

Yıllarca özel hayatlarını milyonların gözü önünde yaşadıkları bir televizyon programının yıldızları olan Kardashian / Jenner kardeşler artık hepsi ünlü birer yıldız oldu.

Ekranda kazandıkları şöhret sayesinde lüks bir yaşantı sürdüren, her biri birer magazin figürüne dönüşen bu kız kardeşler epeydir moda, kozmetik ve genel anlamda internet dünyasına yön veriyor.

Haberin Devamı

Ailenin en ünlü üyesi de şüphesiz Kim Kardashian oldu.

Annesi Kris Jenner’ın üzerinde adeta bir proje gibi çalıştığı Kim, kız kardeşleri Kourtney ve Khloe’yi de kendi peşinden sürükleyerek yıldız yaptı.

Ailenin en küçük iki üyesi Kendall ve Kylie Jenner da benzer yollardan geçti, ablalarından biraz ayrı bir yerde dursalar da onlar da bu efsanenin birer parçası oldu.

Şimdilerde ise aile içinde gizli saklı bir ayrılık yaşanıyor.

Kardeşlerin en büyüğü, abla Kourtney Kardashian kendini artık bu aileden iyice çekti, özellikle kardeşi Kim’le arasına mesafe koydu.

Bu değişimin ardında ise Kourtney’nin 2023’te evlendiği ve bir de oğlunun olduğu evliliğinin olduğu iddia ediliyor.

Kourtney Kardashian bir süredir ailesiyle arasına mesafe koymuş ve artık onların narsist hallerine, sadece şöhret peşinde koşan boş hayatlarına sırt çevirmiş.

Haberin Devamı

Ünlü ailenin sürekli “Bize bakın, bize bakın!” tavrından artık rahatsız olmaya başladığı söylenen Kourtney Kardashian’ın Kardashian / Jenner ailesinin şöhretinin kontrolden çıktığını düşündüğü bu yüzden de artık onlarla anılmak istemediği konuşuluyor.

Ailesinin yer aldığı programı artık bir sirke benzeten Kourtney Kardashian’ın 44 yaşındaki Kim Kardashian ve 28 yaşındaki Kylie Jenner'ın "dikkat çekmek için yarı çıplak" koşturmasını izlerken kendini "bayağı" hissettiği iddia edildi.

46 yaşındaki Kourtney, Kardashians yıldızları arasında her zaman yalnız bir kurttu. Özellikle de 2022’de Blink-182'nin rockçısı 49 yaşındaki Travis Barker ile evlendikten ve Kasım 2023'te oğulları Rocky'yi doğurduktan sonra aileden giderek uzaklaşmaya başladı.

Haberin Devamı

Kourtney Kardashian kardeşler arasında en erken anne olan ve daha “olgun” bir yaşam tarzı seçen de oldu. Kourtney’nin eski sevgilisi Scott Disick’ten 15 yaşında Mason, 13 yaşında Penelope ve 10 yaşında Reign adında üç çocuğu daha var.

Onu tanıyanlar ünlü ismin ileri bir yaşta yeniden anne olmasıyla birlikte tamamen değiştiğini, artık Instagram’da nasıl göründüğüyle ilgilenmek yerine sadece ailesine odaklandığını söylüyor.

Kourtney Kardashian kardeşlerinin artık paraya ihtiyaç duymadığını ve bu uğurda kendilerini daha fazla sergilemek zorunda kalmadıklarını ve kendi hayatlarını yaşamaya bakmaları gerektiğini düşünüyor.

Haberin Devamı

Ailesi tam kadro orada olsa da Kourtney, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in İtalya, Venedik'teki düğününe bile katılmamıştı.

İçeriden bir kaynak, Kourtney'nin, yıldızlarla dolu etkinlikte ilgi odağı olmak için yarışan ailesinin "gülünç göründüğünü" düşündüğünü söyledi.

"Sürekli çekim yapıyorlar veya çekime hazırlanıyorlar ya da çektikleri fotoğraflardan düzenleme yapıyorlar. Bu narsist bir durum ve artık Kourtney'i çok rahatsız ediyor”.