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Elbette her zaman bütün kardeşler böyle birbirleriyle 'can ciğer kuzu sarması' gibi geçinmez. Bazıları durmadan birbirlerinin hayatını karartır, zorlaştırır.

Özellikle de gençlik yıllarında. Hatta eğer aynı mesleği seçmişlerse rekabet büyüyünce de bitmez.



BİRİ BABASININ GERÇEK SOYADINI ALDI, DİĞERİ TAKMA SOYADINI

Belki şimdi ikisi de yaşını başını almış olduğundan durum böyle değil ama Charlie Sheen ile kardeşi Emilio Estevez, aynı filmde kamera karşısına geçseler de ilişkileri her zaman iyi değildi.

Ünlü kardeşler bu durumu da Charlie Sheen'in Mostly Sheenius adlı podcast yayını için masaya yatırdılar.

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Bu arada konuya başlamadan önce ikisi de ünlü oyuncu Martin Sheen ile Janet Sheen'in çocukları olmasına rağmen soyadlarının neden farklı olduğunu anlatalım.

İki kardeş arasında babasının gerçek soyadını kullanan taraf Emilio Estevez. Çünkü Hollywood'da Martin Sheen olarak isim yapan ünlü oyuncunun gerçek adı Ramon Eestevez.

Emilio da babasının Galiçyalı köklerinden gurur duyduğunu söyleyip mesleğinde takma bir soyadı olan Sheen'i değil, Estevez'i kullanmayı tercih etti.

Özetle büyük kardeş Emilio, ailesinin gerçek soyadını, küçük kardeş Charlie de babasının takma soyadını kullanmayı tercih etti.



REKABET DAHA GENÇLİK YILLARINDA BAŞLADI

64 yaşındaki Emilio Estevez ile 61 yaşındaki Charlie Sheen arasındaki tek farklılık bu konuda değildi.

Birlikte mikrofon başına geçtikleri podcast yayınında anlattıklarına göre özellikle gençlik yıllarındaki ilişkileri gayet tehlikeli hatta toksikti.

Young Guns ve Men at Work gibi yapımlarda birlikte kamera karşısına geçen iki kardeş arasında büyük bir rekabet vardı.

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Emilio Estevez bunu da yayında şöyle anlattı: "Her zaman iyi anlaşamıyorduk. Kardeşler arasında olduğu gibi sık sık kavga ederdik" diye özetledi.

Birlikte çektikleri amatör filmlerde bile aralarındaki rekabetin çılgında bir savaşa dönüştüğünü itiraf etti Estevez.

Charlie Sheen de daha önce bu konuda bazı çarpıcı ayrıntıları hatırlatmıştı. Özellikle de ağabeyi Emilio'nun 1980'lerde genç yıldızlar arasında yükselişe geçtiği dönemde kendini kötü hissettiğini saklamamıştı.

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ÖLÜM TEHDİDİNE UZANAN KAVGA

Elbette bu kardeş kavgasının temeli daha eskilere yani lise yıllarına dayanıyor. Bir başka deyişle rekabet, Hollywood'dan çok önce başlamıştı.

Hatta bir keresinde öyle şiddetli bir kavgaya tutuştular ki hala unutmuş değiller.

Daha 16 yaşındayken Sheen, bir genç kızla ilk randevusuna gitmek için evdeki otomobili kullanmak istedi. Ama Emilio buna izin vermedi.

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Bunun üzerine iki kardeş büyük bir kavgaya tutuştu. Charlie Sheen, önce Emilio'ya bir sandviç fırlatıp kendini yatak odasına kilitledi.

Emilio da kardeşine ortalığı temizlemesini söyledi. Charlie bunu kabul etmeyince Emilio da odanın kapısını zorla açtı.

Estevez kavganın gerisini şöyle anlattı... Charlie'nin elinde bir beyzbol sopası vardı ve onu gösterip ağabeyine "Bana yaklaşma, kafanı kırarım" diye bağırdı.

Öfkelenen Estevez, Sheen'e ölüm tehdidi savurdu. O da kendini öldürmesi için tahrik etti. Emilio'ya "Haydi beni öldürsene, büyük bir iyilik yapmış olursun" diye bağırdı.



KAPIYI AÇINCA KARŞILARINDA POLİSİ BULDULAR

Bütün bunlar sadece 10 dakikada oldu. Kapı çalındı ve açınca karşılarında şerif yardımcısını buldular.

İşte tam o anda Emilio Estevez ile Charlie Sheen gelecekteki mesleklerinin ipucunu verdiler. Zoraki bir gülümseme takınıp birbirlerinin omuzlarına ellerini attılar. Kapıya dayanan polislere de bir okul oyunu için prova yaptıklarını söylediler.

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Charlie Sheen ile Emilio Estevez, babalarının da desteğiyle Hollywood'da şöhreti buldular. İkisinin özel hayatları ise farklı bir seyir izledi.

Sheen, Donna Peele, Denise Richards ve Brooke Mueller ile sonu boşanmayla biten üç evlilik yaptı. Two and a Half Men dizisiyle ekranın en çok kazanan yıldızlarından biri oldu ama yarattığı skandallar nedeniyle diziden kovuldu.

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