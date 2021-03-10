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Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:34 | Son Güncelleme:

Ünlü kadınlar yeşil sahada

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Ünlü kadınlar yeşil sahada

Aslıhan Karalar ve Yağmur Tanrısevsin, Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlediği gösteri maçında yeşil sahaya çıkarak hünerlerini sergiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde özel bir gösteri maçı düzenledi. A Milli Kadın Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında düzenlenen gösteri maçında Aslıhan Karalar ve Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimler de forma giydi. Ünlü kadınlar, Riva’daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen maçta yeşil sahadaki hünerlerini sergiledi.

Ünlü kadınlar yeşil sahada

AYAKTA ALKIŞLADILAR
Keyifli anlara sahne olan maçta Yağmur Tanrısevsin bir gol atarken, Aslıhan Karalar da oynadığı güzel futbol ile beğeni topladı. Maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, kadın futbolcuları ayakta alkışladı.

Ünlü kadınlar yeşil sahada

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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