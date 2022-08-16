Ünlü ismin doğa tutkusu aileden mirasmış: Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş...

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İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerinden Yasemin Kocanoğlu, yıllar önce Çatalca'da çiftlik satın aldı. Her fırsatta doğaya olan tutkusundan bahseden Kozanoğlu, vaktinin çoğunu bu çiftlikte geçirmeye başladı.

Yıllardır organik tarım ile uğraşan Kozanoğlu'nun çiftliği bir dönem Kanal D'nin efsaneleşen dizisi Aşk-ı Memnu'ya da ev sahipliği yaptı.

Yasemin Kozanoğlu, geniş bir bahçe içerisinde yer alan ve hiçbir detayın unutulmadığı çiftlik evinin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlıyor.

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Kendi meyve ve sebzesini yetiştiren, çiftliğin işleriyle meşgul olan ve hayvancılıkla uğraşan Kozanoğlu'nun bu tutkusu aslında aileden miras!

Zaman zaman çocukluk fotoğraflarını da takipçileri ile paylaşan Yasemin Kozanoğlu, son olarak traktör üzerindeki pozuna "Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş" notunu düştü.

Takipçileri fotoğrafın altına 'yok artık', 'inanılmaz', 'adam olacak çocuk' yorumlarını yaptılar.

Lüks çiftlik evi pandemi döneminde Yasemin Kozanoğlu'nun neredeyse sığınağı olmuştu...

ÜNLÜLERİN KÖY HAYATI

İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...

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SAHNE IŞIKLARI DA YOK, PARILTILI KIYAFETLER DE...



Son dönemin popüler isimlerinden Ceylan Ertem, hafta sonunu köyde geçirdi. Ertem çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Elinde sopa köy sokaklarını dolaşan Ceylan Ertem, paylaşımının altına "Köydeki köpeklerin gönlünü fena kazandım " notunu düştü.

ŞEHRİ GERİDE BIRAKTI

Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.

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Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.

ORGANİK TARIMA BAŞLADI

İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinde organik tarıma başladı.

Gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.

'AVUÇ KADAR BAHÇE BİZE YETİYOR'

Özge Borak, organik tarıma merak sardı.

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Bahçeye kavun eken, domatesleri dalından toplayan Borak; çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. "Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor."

KAMERALARDAN UZAK...



90'lı yılların efsane isimlerinden Pınar Aylin, 1999 yılında evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008 yılında boşanmıştı.

Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014 yılında Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturdu. Yıllar önce İstanbul'u terk eden, kameralardan uzaklaşm Pınar Aylin, eşi ve kızı ile birlikte kendisine memleketi İzmir'de yepyeni bir hayat kurdu. Boş vakitlerinde bahçe ile ilgilenen Pınar Aylin, çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

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KÖY KIZI BURCU

Kanal D’nin “Camdaki Kız” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik, hafta sonu Ayvalık’taydı.

Güzel oyuncu daha önce Ayvalık’a bağlı Küçükköy’den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Biricik başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı

KENDİ ÇİFTLİĞİNİ KURDU

Sosyetenin ünlü simalarından Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce şehrin gürültüsüne veda edip Çatalca Cumhuriyet Köyü'nde kendi çiftliğini kurmuştu.

Kozanoğlu, pandemi nedeniyle yasakların arttığı günleri çiftliğinde doğa ile baş başa geçirdi. Organik tarımla uğraşan ve bir yandan da hayvancılık yapan Neslihan Kozanoğlu, çiftlik günlüklerini de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

'SAĞLIKLI ÜRÜNLER TÜKETİYORUM'

Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...

Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

'HER ŞEY BİR OYUNDU'

Merve İldeniz de bir zamanlar podyumun en gözde modellerinden biriydi.

Öyle ki günde birkaç defileye çıkardı. Ama onun hayali bambaşkaydı. "İstanbul beni her zaman boğuyordu. Kirlendiğimi hissetmeyebaşlamıştım. Her şey bir oyundu. Bu oyunu daha fazla oynamak istemedim" diyen İldeniz de büyük kente veda edip köye yerleşti.

DOĞA İLE İÇ İÇE

90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.

Ege yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzak tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi.

MARKET ALIŞVERİŞİ BİTTİ

Yılmaz Erdoğan birçok kişinin hayali olan organik yaşamı gerçeğe dönüştürdü.

Birkaç yıl önce satın alıp yerleştiği Köyceğiz’de organik tarım yapan Erdoğan, market alışverişine son verdi.

O BİR TESCİLLİ GÜZEL

1982 yılında hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Nazlı Deniz Kuruoğlu hayatını Kuşadası'ndaki Caferli köyünde sürdürüyor.

Bir butik otel işleten Kuruoğlu, yeri geliyor fırında ekmek pişiriyor, yeri geliyor reçel kaynatıyor. Kelimenin tam anlamıyla köy hayatı yaşıyor. Kuruoğlu, doğayı korumaya yönelik etkinliklerde de aktif olarak görev alıyor.