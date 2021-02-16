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Haber Giriş: 16.02.2021 - 07:20 | Son Güncelleme:

Ünlü isimlerin kar romantizmi!

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Ünlü isimlerin kar romantizmi!
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Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nün romantik atmosferine bembeyaz karlar eşlik etti. Geçen pazar hem karın hem de bu anlamlı günün tadını çıkaran ünlü isimlerden aşk dolu paylaşımlar geldi.

Nefesim
Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay’la verdiği romantik pozu kalp emoji’siyle Instagram’da paylaştı. Güntay ise çocuklarıyla çektirdiği kareyi sayfasına ekledi, eşine aşkını da “Nefesim” sözüyle dile getirdi.

Ünlü isimlerin kar romantizmi

Burak'ın aşkları
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, pazar günü oğulları Karan’ı bahçeye çıkardı. Mavi tulumuyla çok şirin görünen Karan, karlar üzerinde oyunlar oynadı. Özçivit, bu kareyi “14 Şubat” etiketiyle paylaştı.

Ünlü isimlerin kar romantizmi

İlişkiye devam
İlişkilerini geçen ay noktalayan DJ Faruk Sabancı ve sunucu Dilay Kormaz’ın ayrılığı kısa sürdü. Barışan çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort Kartalkaya’da geçirdi.

Ünlü isimlerin kar romantizmi

Kar altında serenat
Mustafa Ceceli ve Selin İmer, 14 Şubat’ı Kemer Country Hotel’de kutladı. Ceceli gitarını eline aldı, karlar altında eşine “Öptüm Nefesinden” şarkısını söyledi.

Ünlü isimlerin kar romantizmi

Onları unutmayın
HAÇİKO Derneği’nin kurucusu Ömür Gedik, İstanbul’un kara teslim olduğu gün sokak hayvanları için yollardaydı. Kedi ve köpeklere mama dağıtan Gedik, takipçilerine yardım çağrısında bulundu: “Kapısının önüne, sokağına bir avuç mama ya da yemek koyanları görebilir miyim? Henüz yapmadıysanız hadi kalkın alın mutfaktan bir şeyler. Unutmayın hepsi küçük çocuk gibi çaresizliği, soğuğu ve korkuyu yaşıyor. Bol kalori sayesinde vücut ısılarını biraz olsun koruyacaklardır.” 

Ünlü isimlerin kar romantizmi

Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz
2018’de evlenen oyuncu Ali Sunal ve avukat Nazlı Kurbanzade, ilk çocukları Narin’i 2019 yılının ağustos ayında kucaklarına almıştı. Çift, kızlarıyla karda oynarken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken, ikinci bebek müjdesi de verdi: “Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz.”

Ünlü isimlerin kar romantizmi

 

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