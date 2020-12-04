Ünlü isimlerin gündeminde aşı var!

Serap Tibuk

Yan etkisini bilmeden yaptırmam

Yıldız Tilbe, umutla beklenen Covid-19 aşısıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmalara yol açmıştı. Çin’den ithal edilen aşıların ücretsiz yapılacağının açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Twitter’da “Ne aşı, ne çip, ne HES. Kabul etmiyorum” demişti. Cemiyet hayatının ünlü ismi Serap Tibuk da konuyla ilgili şöyle dedi: “Ben nasıl bir yan etkisinin dahi olduğunu bilmediğim bir aşıyı hiçbir şekilde yaptırmam. Bu konuda herkesin düşüncesi farklı olabilir, fakat nasıl bir tahribat bırakacağını kimse bilemez.”



Yılmaz Morgül

“Aşı olmaktan korkmam. Bunu bulan Türk doktoru Uğur Şahin ise ben o aşıyı vurdururum. Atatürk gibi Türk doktorlarına emanet olurum. Diğer aşıları araştırmadan, öğrenmeden vurdurmam. Aşı olmamaktan yana değilim. Ama aşıyı bulan kişinin Uğur Şahin ve Türk olmasından dolayı Alman aşısına güvenim tam.”



Ece Gürsel

“Aşı zorunlu hale gelirse vurdururum. Ama önce araştırma yapmam gerek. Aşıların yan etkilerini de bilmemiz gerekiyor. Sonuçları ne olur bilemiyorum.”



Aydemir Akbaş

“KOAH hastasıyım, doktoruma danışmadan aşı yaptırmam. 6 ay eve kapanırım, yine de yaptırmam.”





