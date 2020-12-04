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Haber Giriş: 04.12.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Ünlü isimlerin gündeminde aşı var!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Ünlü isimlerin gündeminde aşı var!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların Türkiye’ye 11 Aralık’tan sonra geleceğini duyurdu. Ünlü isimlere aşı konusunda ne düşündüklerini sorduk.

Serap Tibuk

Yan etkisini bilmeden yaptırmam

Yıldız Tilbe, umutla beklenen Covid-19 aşısıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmalara yol açmıştı. Çin’den ithal edilen aşıların ücretsiz yapılacağının açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Twitter’da “Ne aşı, ne çip, ne HES. Kabul etmiyorum” demişti. Cemiyet hayatının ünlü ismi Serap Tibuk da konuyla ilgili şöyle dedi: “Ben nasıl bir yan etkisinin dahi olduğunu bilmediğim bir aşıyı hiçbir şekilde yaptırmam. Bu konuda herkesin düşüncesi farklı olabilir, fakat nasıl bir tahribat bırakacağını kimse bilemez.”

Ünlü isimlerin gündeminde aşı var

Yılmaz Morgül

“Aşı olmaktan korkmam. Bunu bulan Türk doktoru Uğur Şahin ise ben o aşıyı vurdururum. Atatürk gibi Türk doktorlarına emanet olurum. Diğer aşıları araştırmadan, öğrenmeden vurdurmam. Aşı olmamaktan yana değilim. Ama aşıyı bulan kişinin Uğur Şahin ve Türk olmasından dolayı Alman aşısına güvenim tam.”

Ünlü isimlerin gündeminde aşı var

Ece Gürsel

“Aşı zorunlu hale gelirse vurdururum. Ama önce araştırma yapmam gerek. Aşıların yan etkilerini de bilmemiz gerekiyor. Sonuçları ne olur bilemiyorum.”

Ünlü isimlerin gündeminde aşı var

Aydemir Akbaş

“KOAH hastasıyım, doktoruma danışmadan aşı yaptırmam. 6 ay eve kapanırım, yine de yaptırmam.”

Ünlü isimlerin gündeminde aşı var


 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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