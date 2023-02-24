Ünlü isimleri yasa boğan ölüm... Rüştü Köknar Tezay son yolculuğuna uğurlandı!

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İki aydır kanser tedavisi gören MDM Print Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Köknar Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

55 yaşında vefat eden Rüştü Köknar Tezay için Fenerbahçe Camii’nde cenaze namazı kılındı. Taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bayrağına sarılan Tezay’ın cenazesi camii avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Tezay’ın annesi Güner Tezay ve kardeşi Irmak Tezay, taziyeleri kabul etti.

ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞAN ÖLÜM

Sanat camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Rüştü Köknar Tezay’ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu. Birçok ünlü isim Tezay’ın son yolculuğuna uğurlamak için Fenerbahçe Camii’ne koştu.

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Cenazeye Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Binnur Kaya, Bige Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik, Sarp Akkaya gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Rüştü Köknar Tezay’ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömerli aile kabristanlığına defnedildi.

Tolga Sarıtaş, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Aras Bulut İynemli ve Özgür Çevik, sarılarak birbirini teselli etmeye çalıştı.