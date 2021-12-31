Ünlü isimlerden yeni yıl mesajları

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TÜRKAN ŞORAY

“Ülkemi çok seviyorum ve güzel ülkem için yeni bir yılda yeni başlangıçlar diliyorum. 2022 ülkemize sağlık, mutluluk, umut ve aydınlık günler getirir. Kadınlar, çocuklar ve can dostlarımız şiddet görmez, anneler ağlamaz, gençler umutlarını kaybetmezler. 2022’nin hepimizi sevgiyle sarıp sarmalamasını diliyorum.”

KADİR İNANIR

“Sağlığım yerinde. Yeni yılda bu ülkeye büyük barışı mutlaka getirmeliyiz. Bu büyük barışı getirmeden hiçbir şeyin asla güzel olma şansı yoktur. Herkesin güzelliği, mutluluğu, barış içerisinde yaşaması gerekir. Onu mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Herkes üzerine düşen görevi son hızla çalışarak yapmak zorunda. Büyük barış, mutlaka büyük barışı yakalayacağız.”

FİLİZ AKIN

“Kadına ve canlılara şiddetin artması içimizi acıtıyor. Hayal bu ya keşke bunlara çare bulunacak bir yıl olsa 2022. Pandemi bitse, virüs yerine sevgi, empati, huzur getirse yeni yıl. Enseyi karartmayalım, umutlu olalım.”

HÜLYA KOÇYİĞİT

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“Tüm dünyaya, insanlığa ve güzel ülkemize barış, huzur ve sağlık getirsin. Sevginin, iyiliğin, hoşgörünün, birliğin ve beraberliğin güçlendiği bir yıl olsun 2022. Hepimiz için bolluk, bereket ve güzel haberlerle geçsin yeni yıl.”

FATMA GİRİK

“Dilerim 2022’de kendi gücümüzle, çabamızla, isteğimizle, hayatımızın nasıl değiştiğine şahit oluruz. Aydınlık ve umut dolu günlere koşalım hep birlikte. Rüyalarımdaki yürümemin ve koşmamın, sokaklarda yürüyeceğim günlere dönüşmesini umut ediyorum. Nice güzel yarınlara...”

NİLÜFER

“Yeni yıldan koronavirüssüz, sağlıkla nefes alabildiğimiz, vatanımızın huzur, barış ve bolluk içinde, halkımızın sıkıntılardan uzak olduğu günleri umut ediyor ve diliyorum. Hayal ettiğiniz her şey gerçek olsun.”

KEREM ALIŞIK

“Yeni yılda sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü üstümüzden eksik olmasın. 2021’in kayan yıldızını tutup yeni yılda tüm toplumumuz ve ülkemiz için sevgi diliyorum, barış huzur sağlık mutluluk diliyorum.”

SELDA ALKOR

“2022 sağlık, huzur, iyiliklerle dolu gelsin. Dünyamız ve ülkemiz aydınlık günlere çıksın, karanlık günler geride kalsın.”

HALE SOYGAZİ

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“Şefkatli ve vicdanlı bir 2022 diliyorum hepimize.”

ITIR ESEN

“Tüm zorluklara inat, yeni yıla içimizdeki umudu yeşerterek girelim. 2022’de herkese elbette önce sağlık, sonra bolca mutluluk diliyorum.”

AHU SUNGUR

“Canımızı yakan haberler duymadığımız, çocuklarımızın, kadınlarımızın, can dostlarımızın şiddete uğramadığı, öldürülmediği bir yıl diliyorum hepimize. 2022 bize güzelliklerle gelsin.”

ASYA

“2022, sevgi yılı olsun. Birbirimizi dinlemeye, anlamaya ve sevmeye çok ihtiyacımız var. Sağlık, bolluk bereket, iyilik dileklerimle.”

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AYDAN ŞENER

“2022 yılının herkes için çok sağlıklı, mutlu, başarılı, bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını dilerim.”

FERHAT GÖÇER

“İnsanı insan yapan değerleri unutmadan... İçimizdeki ve çevremizdeki tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimiz sevgi ve hoşgörü dolu

bir yıl diliyorum.”