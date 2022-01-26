Ünlü isimlerden kar manzaraları...

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Demet Akalın

Demet Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Uludağ’a gitti. Aralarında şarkıcı Işın Karaca’nın da olduğu arkadaş grubuyla kar tatili yapan çift, çektirdikleri kareleri Instagram’da paylaştı.

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan, kar tatili için Kayseri’ye gitti. Erciyes Kayak Merkezi’nde verdiği pozları yayınlayan Özilhan, stiliyle dikkatleri çekti.

Hande Soral

Anne olmak için gün sayan Hande Soral, karlı havaya rağmen sporunu ihmal etmedi. Spor salonunda çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan oyuncu, ardından köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı.

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Hatice Şendil

Hatice Şendil, kar manzaralı karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Neon pembe montuyla dikkat çeken oyuncu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Derya Şensoy

Derya Şensoy, karlar altında çektiği selfie’yi takipçileriyle paylaştı. Şensoy, fotoğrafını İngilizce “Bırak kar yağsın” notuyla yayınladı.

Fulya Zenginer

6 aylık hamile olan Fulya Zenginer, deniz kenarında fotoğraf çektirdi. Zenginer, karenin altına şöyle yazdı: “Bizim buralarda kar bu durumdaydı. Sizin oralardan ne haber? Var mı kardan adamlık kar?”

Buzlu suda yüzdü

Tatil için Laponya’ya giden şarkıcı Linet, Kuzey Denizi’nde eksi 1 derecede suya girdi! İki gündür dünyanın en kuzey noktalarından Finlandiya ve İsveç’in kesiştiği Laponya’da gezen şarkıcı, yakın dostlarıyla birlikte soğuğun tadını çıkartıyor. Polar Explorer gemisiyle Kuzey Denizi’nde geziye çıkan arkadaşlar, özel kıyafetler giyerek buzlu suda yüzme deneyimi de yaşadı.

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Tadını çıkardı

Model Didem Soydan da artar kar yağışıyla birlikte kendini sokağa atanlardan oldu. Kırmızı beresi, mini eteği ve çizmeleriyle poz verip karın tadını çıkartırken, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Eve sokamadık

Ece Vahapoğlu oğlu Efe’yi karla tanıştırdı. Eşi Cihan Alpay’la birlikte sokağa çıkan Vahapoğlu, oğluyla birlikte kardan adam yaptı. O anları sosyal medyasında paylaşan ünlü sunucu, “Çıkarken giyinmeye isteksizken, dönüşte eve sokamadık” dedi.

Çocuklar yorgun düştü

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve oğullarıyla kar eğlencelerinin fotoğrafları paylaştı. Minik oğulları Kuzey ve Mete’nin yorgun düştüğü eğlencede, o anları fotoğraflayan Berfu Yenenler, “Mutlu olan tek kişinin Eser olduğu bir aile kar fotoğrafı” notunu düştü.

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Şoko şokta!

Genç oyuncu Ege Kökenli de köpeği Şoko’yu karla tanıştırdı. Kar yağışının yoğun olduğu önceki gece köpeğiyle yürüyüşe çıkan Kökenli, o anları takipçileriyle “Şoko şokta” notuyla paylaştı.

Aslan karla tanıştı

Oyuncu İbrahim Büyükak, minik oğlu Aslan’ı karla tanıştırdı. İstanbul’daki yoğun kar yağışını fırsat bilen Büyükak, oğlunu bahçeye çıkardı. Karda oyun oynayan baba-oğulun bu anlarını anneleri Nurdan Büyükak ölümsüzleştirdi.

Kızlarla kar keyfi

Gökhan Türkmen de ailesiyle karın keyfini çıkartan isimlerden oldu. Eşi Sinem Aksoy Türkmen, kızları Leyla ve Nil’le birlikte yürüyüş yapan ve kar topu oynayan Gökhan Türkmen, kar hatırasını takipçileriyle paylaştı.

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