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Magazin
Haber Giriş: 30.12.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki! Yeter, yeter, yeter!

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Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki! Yeter, yeter, yeter!
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Öğretim Görevlisi Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesilip, yakılarak katledildi. Sözer'in canice katledilmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Magazin dünyasının ünlü isimleri de yaşanan olaya tepki gösterdi. Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayan ünlü isimler tepkilerini şu sözlerle dile getirdi...

ESRA EROL
#AylinSözer eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü.

#SeldaTaş eşi tarafından başından vurularak öldürüldü.

#VesileDönmez oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki Yeter, yeter, yeter

HADİSE
"Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü. #AylinSözer..."
Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki Yeter, yeter, yeter

CEM DAVRAN
Tepkiler çığ gibi büyüse ne olacak sanki, yine olacak, yine olacak. Bu vahşeti besleyen ne varsa kökünü kazımadan, hep olacak. Yazık ya yazık. #AylinSözer
Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki Yeter, yeter, yeter

GÜLBEN ERGEN
Artık yeter diyorsunuz ya! Yetmez! TT olunca da bir halt olduğu yok! #AylinSözer 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında müebbet hapis cezası alan amca Nihat Aydemir, 8 gün önce tahliye edildi. Katiller aramızda gayet rahatlar!
Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki Yeter, yeter, yeter

ALİŞAN
"Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler."
Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki Yeter, yeter, yeter

ÇAĞLA ŞIKEL
"Mesela artık bu yaşananların bir son bulması ve bir daha yaşanmaması için gerekli cezalar verilse mi? #AylinSözer..."
Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki Yeter, yeter, yeter

MERT FIRAT 
"Bu ülkede bugün bir kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü. #AylinSözer... Bu ülkede bugün başka bir kadın eşi tarafından başından vurularak öldürüldü. #SeldaTaş...Bu ülkede bugün başka bir kadın oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. #VesileDönmez...Kadın cinayetlerini durduracağız! Bu utanç hepimizin..."
Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki Yeter, yeter, yeter

BERGÜZAR KOREL
"YETER, YETER, YETER!' diye haykırıyoruz hep birlikte. Kimse duymuyor mu? Bir kadın yakılarak öldürüldü. #AylinSözer..."
Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki Yeter, yeter, yeter

PINAR ALTUĞ
Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden #AylinSözer etiketiyle paylaşımda bulundu.
Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki Yeter, yeter, yeter


 

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