Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...

ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA

Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı:

MEHMET ALİ ERBİL

Uzun süredir evde tedavi olan Mehmet Ali Erbil yılbaşına yardımcıları ve arkadaşlarıyla girdi.



ALİŞAN

Doğuma 1 ay kala... 2021’in bize en büyük hediyesi Allah’ın izniyle Eliz’imiz olacak. Sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz herkese..Happy new year dedi oğlum.



AMİNE GÜLŞE

Yeni yılınızı kutlar huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz.



SİNAN ÖZEN

2021 yılına hastanede sevgili kızım Neva ile girdim. Hastanede yatan tüm yavrularımıza Allah Tez zamanda şifa versin



EBRU ŞALLI

2020'yi yok sayıyorum. Hepinize sağlığın, sevginin ve özgür bir hayatın olduğu, bol neşeli, sahici, sarılmalı, sevmeli koca bir sevgi yılı diliyorum. Gerisi tam anlamıyla hikaye... Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılınızı sevgiyle kutluyoruz. Sevgi ve aşk yakanıza yapışsın.



ANIL ALTAN

Mutlu, güzel anlar biriktirdiğiniz, geriye dönüp baktığınızda tebessümle hatırladığınız nice sağlıklı seneleriniz olsun.





