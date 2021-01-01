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Haber Giriş: 01.01.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...

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2020 yılında yaşanan pandemi süreci tüm dünyayı ve sanatçıları da oldukça etkiledi. Yeni yıl dileklerini paylaşan ünlü isimlerin ilk temennisi sağlık oldu. Ünlü isimlerin bazıları ailesiyle vakit geçirdi bazıları da arkadaşlarıyla bir araya geldi. İşte ünlü isimlerin 2021 yılı paylaşımları...

ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA
Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı:

Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...

MEHMET ALİ ERBİL
Uzun süredir evde tedavi olan Mehmet Ali Erbil yılbaşına yardımcıları ve arkadaşlarıyla girdi.
Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...

ALİŞAN

Doğuma 1 ay kala... 2021’in bize en büyük hediyesi Allah’ın izniyle Eliz’imiz olacak. Sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz herkese..Happy new year dedi oğlum.

Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...

AMİNE GÜLŞE
Yeni yılınızı kutlar huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz.
Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...

SİNAN ÖZEN
2021 yılına hastanede sevgili kızım Neva ile girdim. Hastanede yatan tüm yavrularımıza Allah Tez zamanda şifa versin
Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...

EBRU ŞALLI
2020'yi yok sayıyorum. Hepinize sağlığın, sevginin ve özgür bir hayatın olduğu, bol neşeli, sahici, sarılmalı, sevmeli koca bir sevgi yılı diliyorum. Gerisi tam anlamıyla hikaye... Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılınızı sevgiyle kutluyoruz. Sevgi ve aşk yakanıza yapışsın.
Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...

ANIL ALTAN
Mutlu, güzel anlar biriktirdiğiniz, geriye dönüp baktığınızda tebessümle hatırladığınız nice sağlıklı seneleriniz olsun.
Ünlü isimlerden 2021 paylaşımları...


 

 

 

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