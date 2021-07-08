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Haber Giriş: 08.07.2021 - 08:45 | Son Güncelleme:

Ünlü isimler sahnede buluştu

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Ünlü isimler sahnede buluştu

Emir Ersoy’un, “1977” adlı proje albümünde yer alan Sezen Aksu imzalı şarkıları 10 kadın oyuncu yorumladı. Albümün Bodrum’da yapılan kutlamasında Ersoy’a Gülse Birsel, Aslı İnandık, Aslı Bekiroğlu, Gökçe Bahadır ve Oya Başar sahnede eşlik etti.

Emir Ersoy, 10 kadın oyuncunun Sezen Aksu şarkılarını seslendirdiği “1977” proje albümünü Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Emir Ersoy ve kadın oyuncular, albümünün çıkışını Bodrum’da aynı sahnede buluşarak kutladı.

Ünlü isimler sahnede buluştu

Divan Türkbükü’nde gerçekleşen geceye Gülse Birsel, Aslı İnandık, Aslı Bekiroğlu, Gökçe Bahadır ve Oya Başar katıldı. Birbirinden renkli anların yaşandığı albüm kutlamasında şarkıları oyuncular, Emir Ersoy ile aynı sahnede canlı olarak seslendirdi.

Ünlü isimler sahnede buluştu

Gecenin sonunda tüm oyuncular Emir Ersoy’un babası kalipso kralı rahmetli Metin Ersoy’u da anmadan geçmedi. Ekip, Metin Ersoy’un unutulmaz şarkısı “Vakit Yok, Gemi Kalkıyor Artık”da düet yaptı.

Ünlü isimler sahnede buluştu

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