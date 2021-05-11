Ünlü isimler İsrail'i kınadı! 'Tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor'

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor.

24 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda 103 kişi de yaralandı. Yaşanan katliamın ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından İsrail'i kınadı...

BERGÜZAR KOREL

Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir katliam yaşanıyor. Çocuklar, siviller öldürülüyor! Yaşananlar insanlık suçudur. Bu zulme sessiz kalma!

DOĞA RUTKAY

Dini dili ırkı yok kötülüğünüzün!

İşlediğiniz insanlık suçunu lanetliyorum!!

İnsanlık adına yaşattıklarınızın elbet hesabını ödeyeceksiniz!!

Evlatlara ettiğiniz zulümü lanetliyorum!

Bu insanlık suçudur!

Saf kötülüğün suçudur!

HAKAN URAL

Mescid-i Aksa da İsrail zulmü bitmiyor sözde çağdaş, medeni insan hakları savunucusu batı nerede! Bunların gerçek yüzü bu ırkçı, faşist kanla beslenen acımasız utanmadan birde koca koca yalandan binalar yapıp adına Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi filan dedikleri sahte yapılar var... Kendi ahlaksızlıklarını kendi lehlerine onasın diye var ettikleri uluslar arası hukuk... Biz her alanda birbirimizi yemeye devam ettiğimiz sürece bunların vahşetine çaresizce izlemeye mahkum kalacağız.

ERKAN AVCI

Zulm edenin cinsi cibilliyeti ne ve kim olursa olsun!

Bu yangını çıkartıp, sevinenlerin! bu ateş iki cihanda da yakalarını bırakmasın!

TARKAN

"Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık adına çok utanç verici ve bir 'insanlık ayıbı' gerçekten. Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum."

GÖKHAN ÖZOĞUZ

Mescid-i Aksa ya saldırı konusunda binlerce gelişme sonuç yazılır.

Asıl konu, Çocuk ölüyor mu?

İnsan Ölüyor mu?

Evet .

Gerisi teferruattır.

Tüm savaşlar gibi bu savaşında hiç bir kutlu yanı olmayacak.

Kan ve gözyaşının olduğu yerde. Katliamın Dini ırkı yoktur

ALİŞAN

Kudüs’te, ağlayan çocuklar, evlerinden zorla kovulmak istenenler... Buna ses çıkarmayan, İsrail’e gık diyemeyen dünya ve özellikle Arap Müslümanlar... Sizin Allah'ınız zulüm yapana çıt çıkarmayın mı diyor, sizin kitabınız ne halleri varsa görsünler mi diyor? Sizin Müslümanlığınız bu mu?

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