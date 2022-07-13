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Mide ameliyatı başarılı geçti

#Tanyeli#Oryantal Tanyeli#Tanyeli Zayıfladı
Mide ameliyatı başarılı geçti

Bir döneme danslarıyla damga vurmuştu... Ünlü isim bıçak altına yattı!

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Mide ameliyatı başarılı geçti

Aldığı kilolarla görenlerin tanımakta zorluk çektiği ünlü oryantal Tanyeli mide ameliyatı oldu.

Eşi İlker Sünneli ile Avustralya’ya yerleşen Tanyeli, 99 kiloyu görünce mide ameliyatı olmak için Türkiye’ye geldi.

Mide ameliyatı başarılı geçti

Tanyeli, ameliyatının başarılı geçtiğini sosyal medyada eşiyle yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafını paylaşarak duyurdu:

“Bursa’dan sevgiler. Mide ameliyatımın üzerinden 20 gün geçti, en zorunu kolay atlattık. Ben artık her türlü sebzenin pürelerini yemeye başladım ve günlük yarım saatlik yürüyüşlerime devam ediyorum, bu fotoğraf karesi eşimle yaptığımız yürüyüşten. Bu ameliyattan sonraki süreci benim için kolaylaştıran en önemli şey, dualar oldu. Bu aralar dualarım bütünün ve bizlerin hayrı için.”

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Mide ameliyatı başarılı geçti

Onlar da zayıfladı...

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

Mide ameliyatı başarılı geçti

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

Mide ameliyatı başarılı geçti

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. 

93 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

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Mide ameliyatı başarılı geçti

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 BEDEN OLDU

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

Mide ameliyatı başarılı geçti

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

1 YILDA 40 KİLO

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

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Mide ameliyatı başarılı geçti

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Hamdi Alkan, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

Mide ameliyatı başarılı geçti

'ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

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Mide ameliyatı başarılı geçti

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

Mide ameliyatı başarılı geçti

Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dilligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Mide ameliyatı başarılı geçti

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

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Mide ameliyatı başarılı geçti

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Mide ameliyatı başarılı geçti

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...

 

 

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#Tanyeli#Oryantal Tanyeli#Tanyeli Zayıfladı

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