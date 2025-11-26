Ünlü iş insanının acı günü: 50 yıllık büyük aşkını kaybetti... Gördüğü ilk anda ona tutulmuştu

Haberin Devamı

Onun arkasından yaptığı ve acı haberi duyurduğu sosyal medya paylaşımında da kaybettiği karısından "Herkesin hayatında olmasını hayal edeceği bir eş, anne ve büyükanneydi" diye söz etti.

ONLARI ÖLÜM AYIRDI

Hayatının belki de bu en büyük acısını yaşayan ünlü zengin, iş insanı Richard Branson…. Virgin Group'un kurucusu olan Branson'ın, karısı Joan Templeman 80 yaşında hayata veda etti.

Ünlü iş insanı bu acı kaybını bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. "Kalbi kırık bir şekilde duyururum ki karım ve 50 yıllık sevgilim Joan hayata veda etti" diye yazdı.

75 yaşındaki Richard Branson ardından da kaybettiği karısını "Herkesin hayal edeceği en harika kadın, anne, büyükanneydi" diye tanımladı.

Kaybettiği karısı Joan'ın "en iyi arkadaşı, sırtını dayadığı kaya ve kendisine yol gösteren rehber" olduğunu belirtti. Hemen ardından da ona bir söz verdi: "Seni sonsuza kadar seviyorum..."

ÜÇ ÇOCUKLARINDAN BİRİ BEBEKKEN ÖLDÜ

Richard Branson ile Joan Templeman, 1989 yılında evlendiler. Ama onun öncesinde de uzun bir ilişki yaşamışlardı. Çift, 44 yaşında Holly 40 yaşında Sam adında iki evlat sahibiydi. Richard ile Joan'ın Clare adını verdiği kızları ise dünyaya geldikten birkaç gün sonra hayata veda etmişti.

Branson, bulduğu her fırsatta karısı Joan'a duyduğu aşkı satırlara dökmüştü. Ünlü iş insanı, daha gördüğü ilk anda karısı için aşka düştüğünü hiç gizlemedi.

2020'de kaleme aldığı bir blog yazısında "Genellikle biriyle tanıştıktan sonraki 30 saniye içinde karar veririm. Joan'a, onu gördüğüm ilk anda aşık oldum" diye özetledi durumu.

Çift, 1970'lerin sonunda Branson'ın o sırada yeni kurduğu Virgin Records adlı kayıt stüdyosunda ilk kez bir araya geldi. O zamandan bu yana da ona karşı duyduğu aşk hiç azalmadı.

VAZGEÇMEDİ, PEŞİNE DÜŞTÜ

Yine aynı blog yazısında Joan'ın o zamana kadar tanıdığı hiçbir kadına benzemediğini de ifade etti Branson.

O ilk tanışmanın ardından Joan Templeman'ın yakınlardaki bir biblo mağazasında çalıştığını öğrendi ve hemen peşine düştü.

Joan'ın hayatında başka biri olduğunu öğrenmesine rağmen ondan vazgeçmedi. Bir emlakçıyı aradı ve "Virgin adalarında bir ada satın almak istiyorum" dedi. Emlakçı da ona iki kişilik bir helikopter gezisi ayarladı.

Bunun üzerine Branson, Joan'ı aradı ve onu kendisiyle birlikte ada bakmaya davet etti. O da daveti kabul etti... O gezide de aradıkları adayı buldular. Richard ile Joan o günden sonra hiç ayrılmadı. Ta ki ölüm gelinceye kadar!

Richard Branson'un artık herkesin bildiği Necker adası çift için bir yuva oldu. Branson çifti orada sık sık gösteri ve iş dünyasının ünlülerini de ağırlıyordu.

Richard Branson ve Joan Templeman, 1989'da evlendi. Ama toplamda 50 yıl aynı yastığa baş koydular.