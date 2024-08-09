Ünlü iş insanı daha nikâhlı karısından boşanmadı... Ama genç nişanlısından bebek bekliyor!

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Bir yandan eski karısıyla aralarında amansız bir boşanma savaşı devam ediyor...

Diğer yandan resmi olarak boşanmayı beklemeden yarı yaşındaki sevgilisiyle nişanlandı. Eğer karısından boşanırsa onunla evlenecek.

Tabii bu arada iş insanının, boşanmak istediğini karısına bile söylemediğini, bu konuda yalnız başına adım attığını hatırlatalım.

Öyle ki karısı zengin kocasıyla boşanacaklarını bile basında çıkan haberlerden öğrendi.

Şimdi bu iş insanının hayatında yeni bir sayfa açılmak üzere. Çünkü yarı yaşındaki nişanlısı ondan bir bebek bekliyor.

GENÇ AŞKI UĞRUNA KARISINDAN BOŞANMAYA KARAR VERDİ

Usta bir senaryo yazarının elinden çıkmış gibi görünen bu entrikalı gerçek hayat öyküsünün kahramanı dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak bilinen John Paulson.

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68 yaşındaki Paulson, 2000 yılında şu anda hala resmen evli olduğu, henüz boşanmadığı Jenny Paulson ile evlendi.

Fakat sonradan tanıştığı 36 yaşındaki beslenme uzmanı Alina de Almeida uğruna karısıyla yollarını ayırmaya karar verdi.

Diğer yandan iki çocuğunun annesi Jenny Paulson bu konuda milyarder iş insanına kolaylık sağlamamakta kararlı.

Karısından boşanırken servetini korumaya, yüksek tazminat vermemeye çabalayan John Paulson ile genç sevgilisi Almeida bir bebek beklediklerini açıkladılar.

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'BU PLANLI BİR HAMİLELİK'

Page Six'e konuşan Alina de Almeide "İkimiz de çok heyecanlıyız. Bu bizim planladığımız bir şeydi. O yüzden çok da büyük bir sürpriz olmadı" dedi.

Üç yıldır birlikte olduklarını hatırlatan Alina de Almeida, her zaman bir aile istediğini belirtip "John'un mükemmel bir baba olacağını biliyorum" diye konuştu.

Genç kadın, bebek konusunda kız ya da erkek diye bir tercihleri olmadığını ifade edip "Sadece sağlıklı bir bebeğimiz olmasını istiyoruz" diyerek sürdürdü sözlerini.

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John Paulson ile Alina de Almeida geçtiğimiz nisan ayında nişanlandıklarını ilan etmişti.





EVLENMEK İÇİN ÖNCE BOŞANMASI GEREK

Ama bebek sahibi bile olsalar çiftin evlenmesi görünüşe göre çok da kolay olmayacak. Bunun için Paulson'ın önce karısı Jenny'den boşanması gerekiyor.

Diğer yandan Paulson da kendisinden genç nişanlısıyla yaşadığı aşktan son derece memnun. Hayatının geri kalanını da onunla geçirmek konusunda kararlı,.

DONALD TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ: Bu arada küçük bir not... John Paulson, yeniden ABD Başkanı olmak için mücadele eden Donald Trump'ın kampanyasının da en büyük destekçilerinden biri. Paulson ile de Almeida, geçtiğimiz günlerde Trump'ın kampanyası için 50 milyon dolardan fazla bağış toplanan bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

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KARISI BOŞANACAKLARINI MAGAZİN BASININDAN ÖĞRENDİ

Toplamda 4, 7 milyar dolarlık bir servete sahip olan John Paulson, üç yıl önce karısı Jenny'yi, şu anda nişanlısı olan Alina uğruna terk etti.

İşin ilginç yanı Jenny, kocasının kendisine boşanma davası açtığını magazin basınından öğrendi.

2021 yılında, Paulson'ın eşine boşanma davası açtığı sırada bunun Jenny açısından son derece aşağılayıcı olduğu konuşulmuştu.

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'ALINA VE BEN ÇOK MUTLUYUZ'

Milyarder iş insanı John Paulson, boşanma davası açtıktan hemen sonra yaptığı açıklamada "Ne yazık ki evliliğimiz yürümedi. Boşanmalar oldukça yaygın ama zor. Alina ve ben birlikte çok mutluyuz. Aynı mutluluğu Jenny için de dilerim" diye konuşmuştu.

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Görünüşe göre de John Paulson'ın işi hiç kolay değil. Çünkü, onların üç yıldır bitmeyen bu davası daha şimdiden bütün zamanların en pahalı boşanma davası olarak tarihe geçti bile...

Eski çift, şimdi hem milyon dolarlar hem de bu değerdeki mülklerin paylaşımı konusunda büyük bir hukuksal savaşa girişmiş durumda.





DÜNYANIN ÖNDE GELEN İNSANLARIYLA BAĞLANTILARI VAR: Milyarder iş insanı John Paulson'ın dünyanın önde gelen isimleriyle bağlantıları bulunuyor. Önceki yıl New York'ta düzenlenen Prenses Grace Vakfı Ödülleri'ne de sevgilisi Alina de Almeida ile birlikte katılmıştı. O gece Prenses Grace'in oğlu Monako Prensi Albert ve karısı Prenses Charlere ile birlikte objektiflere poz vermişti çift.