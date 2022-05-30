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Ünlü iş adamı Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nde De Niro ile buluştu

#Baran Süzer#De Niro#Eva Longoria
Ünlü iş adamı Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nde De Niro ile buluştu
Mehmet Üstündağ

Başarılarıyla Türkiye’nin adını yurtdışında duyuran Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nin en görkemli gecesi amfAR Gala’nın kuruluna davet edilmişti. AIDS araştırmalarına fon sağlamak için düzenlenen gala, geçtiğimiz günlerde Hotel Du Cap-Eden-Roc’ta yapıldı.

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Milla Jovovich, Ricky Martin, Eva Longoria gibi yıldızların katıldığı galanın onur konuğu, Oscar’lı aktör Robert De Niro oldu.

Ünlü iş adamı Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nde De Niro ile buluştu

Yeni kız arkadaşı Avustralyalı model Bambi Northwood-Blyth ile galaya katılan Baran Süzer, burada De Niro ile de bir araya geldi.

Bilindiği gibi Süzer, Oscar’lı aktörün ortağı olduğu Uzak Doğu restoranı Nobu’yu Türkiye’ye getirmişti. Keyifli geçen galaya, cemiyetin ünlü ismi Melisa Tapan da katıldı.

Ünlü iş adamı Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nde De Niro ile buluştu

Baran Süzer - Bambi Northwood-Blyth

Ünlü iş adamı Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nde De Niro ile buluştu

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Sakat dizle çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde at binerken geçirdiği kaza sonucu dizinin yan bağları kopan Engin Altan Düzyatan, çekimlerin aksamaması için sete devam ediyor.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu dizinden yaralandı. At binerken, başka bir atın üzerine gelmesi sonucu bacağı iki at arasında ezilen Düzyatan’ın meğer dizinin yanındaki kemik kırılmış ve yan bağları kopmuş.

Hemen doktora giden ünlü oyuncu, yapılan tedavinin ardından yeniden setine dönmüş. “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” isimli dizide Oruç Reis’i canlandıran Düzyatan, ekibe bir şey fark ettirmeyerek, çekimlerini sürdürmüş.

Ünlü iş adamı Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nde De Niro ile buluştu

Şimdilerde baston yardımıyla yürüyerek, dizinin iyileşmesini bekleyen ünlü oyuncu, sezon finaline yaklaşırken setin aksamasını istemeyerek büyük bir fedakârlıkta bulunmuş.

2 hafta daha seti olan oyuncu, sezon finalinin ardından dizini dinlendirecek. Helal olsun doğrusu!

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Emmy’ye aday oldu

Ödüllü yazar Elif Pisacane’nin eşi Raffaele Pisacane, Emmy Sports ödülüne aday oldu. Red Bull TV için yarattığı “Rampage Sport Augmented Reality TV Experience” ile aday olan Pisacane, eşiyle birlikte törene katıldı. 43’üncü Sports Emmy ödül töreni geçen salı gecesi New York’ta Lincoln Center’da yapıldı. Elif Pisacane, şıklığıyla kırmızı halıda adından söz ettirdi.

Ünlü iş adamı Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nde De Niro ile buluştu

İlk defilesi beğenildi

Antalya’da bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2022, modaseverleri buluşturdu. Yedi modacının katıldığı etkinlikte Pınar Kerimoğlu’nun tasarımları büyük ilgi topladı. İlk defilesi için 2 ay boyunca tüm enerji ve birikimini ortaya koyan Kerimoğlu, bu defileye özel olarak tasarladığı 19 modelini, 19 mankenle podyumda sergiledi. Defileye katılan konuklar tarafından büyük alkış toplayan Pınar Kerimoğlu’na finalde eşi Yücel Kerimoğlu podyuma çıkarak gül demeti verdi. 1750 adet pipet kullandığı “Pipetli Kostüm” adlı tasarımı, konuklardan büyük alkış aldı.

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Ünlü iş adamı Baran Süzer, Cannes Film Festivali’nde De Niro ile buluştu

 

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