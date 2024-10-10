Ünlü sunucu 64 yaşında evlendi... Beyaz gelinliğiyle kelebekler gibiydi!

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Ama her zaman herkes için geçerli değil bu durum. Bazıları bu olağan seyri sürdürmek yerine bambaşka bir şekilde yaşar. Bazen kendi isteğiyle olur bu bazen de öyle gerektiği için.

Önce çalışır hayatını kuran sonra emekli olur ve evlenip yepyeni bir sayfa açar.

Tıpkı İngiliz ITV News kanalının haber sunucusu Lucy Meacock gibi!

MUTLULUĞUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Geçen ağustos ayında mesleğine veda eden 64 yaşındaki Meacock, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Jonathan ile önceki gün hayatını birleştirdi.

Üzerinden beyaz gelinliğini eksik etmediği gibi mutlu gününde çekilen fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı.

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Ünlü sunucu Meacock'un gelinliğinde hem kaybettiği babasına hem de kocası Jonathan'a gönderme yapan ayrıntılar da vardı.

Lucy Meacock'un taşıdığı beyaz güllerden oluşan gelin çiçeği, evlendiği Jonathan'ın memleketi olan Yorkshire'ı simgeliyordu.

O beyaz güller aynı zamanda yıllar önce kaybettiği babasının en sevdiği çiçekti. Sonra da Lucy Meacock, o beyaz güllerden oluşan gelin buketini anne ve babasının kabristanına bıraktı.

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BEŞ YIL ÖNCE ARKADAŞLARI ARACILIĞIYLA TANIŞTILAR

Ünlü sunucu Meacock ile kocası Jonathan bundan beş yıl önce arkadaş aracılığıyla tanıştı. Ondan sonra aralarında romantik bir ilişki başladı. Nihayetinde de bu ilişkiyi evlilikle taçlandırdılar.

Lucy Meacock, bundan bir süre önce Cheshire Life adlı dergiye verdiği röportajda hayatında hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi.

Meacock "Hayatımın en mutlu dönemindeyim. Jonathan da çok mutlu olduğunu söylüyor. Bu muhteşem... Birlikte harika zaman geçiriyoruz" diye konuştu.

Ünlü sunucu o röportajda gerçekten de bu hayattaki ruh eşini bulduğu duygusunu taşıdığını anlattı.

Jonathan'ın evlilik teklifinin ise birlikte gittikleri kısa bir tatilde geldiğini söyledi. Hemen ardından da ekledi: "Tabii ki hemen 'evet' dedim."

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ÖNCE KISA BALAYI ARDINDAN DAHA UZUNU GELECEK

Kendi arzuları doğrultusunda Meacock'ın doğup büyüdüğü Eccleston'da sade bir törenle hayatlarını birleştiren Lucy ile Jonathan önce kısa bir balayı yapacak. İlerleyen zamanlarda da daha uzun sürecek ikinci bir balayına çıkacaklar.

ünlü sunucu Lucy Meacock, 36 yıl boyunca haber sunuculuğu yaptıktan sonra bu yılın ağustos ayında emekliye ayrılmıştı. Meacock, bunun da hayatında verdiği en zor karar olduğunu anlatmıştı.