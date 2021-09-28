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Ünlü futbolcu menajeri Muzzi Özcan, Nusret'te hesaba isyan etti ama...

#Nusret#Müzzi Özcan#Londra
Ünlü futbolcu menajeri Muzzi Özcan, Nusrette hesaba isyan etti ama...
Orkun Ün

Ünlü futbolcu menajeri Muzzi Özcan Nusret'in Londra'da açılan yeni mekanına gitti. Fiyatların pahalılığına isyan eden menajeri Orkun Ün köşesine taşıdı.

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İşte Orkun Ün'ün o yazısı...

Hem şoför mahalli hem cam kenarı zor biraz

Londra ve Nusret...
Biri dünyanın en pahalı şehirleri arasında üst sıralarda.

Diğeri Avrupa’nın en pahalı restoranları arasında hatırı sayılır bir noktada.
Nusret’in son açtığı Londra şubesi ilk günden yoğun bir taleple karşılaştı.
Hafta sonu Londra Nusret’e futbolcu menajeri diye bilinen Muzzi Özcan gitmiş.
Yemekler yendikten ve hesap ödendikten sonra da fiyatlara isyan etti ünlü menajer.
“Hayatımda ödediğim en gereksiz hesap. Milli gururumuz dedik 3 tane hamburgere 3.600 TL ödedik” paylaşımı yaptı.

Nusret Gökçe’nin hayali gerçek oldu

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◊ Yahu Londra’da yemek yiyorsun...
◊ Sterlin olarak hesap ödüyorsun...
◊ Söylediğin burger ‘altın kaplamalı’ golden burger...
◊ Tanesine 100 sterlin yazmış adamlar...
Eee!
Yüksek hesabı eleştirelim, “böyle bir hesap olur mu kardeşim” diye isyan edelim.
Bu hesapta anormal bir şey yok.
Sen bugün Londra’da fastfood zincirlerinden birinde hamburger ye, zaten 40-50 sterlin ödersin.
Ayrıca normal bir burger yemek dururken, ‘altın kaplamalı’ burger yiyen birisinin bu eleştirisi bana hiç samimi gelmiyor.
O yüzden menajerin bu isyanı şunları çağrıştırdı...
◊ Ah be Nusret Abi o kadar arkadaşlığımız var benden de mi hesap aldın...
◊ Hadi hesap aldın hiç değilse yüzde 20 indirim yapsaydın...
◊ Arada masamıza gelip misafirlerimize şov yapsaydın...
Ee tabii bunların hiçbiri olmayınca en kolay şey nedir, “Böyle hesap mı olur kardeşim” diye isyan etmektir.
O yüzden diyorum “hem şoför mahalli olsun hem cam kenarı zor biraz” diye.

Ünlü futbolcu menajeri Muzzi Özcan, Nusrette hesaba isyan etti ama...

 

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#Nusret#Müzzi Özcan#Londra