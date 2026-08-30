Ünlü filmin devamında birlikte oynayacaklar… ‘Hadi bebeğini doğur da çekimlere başlayalım!’

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Anne Hathaway, Tom Cruise ile birlikte "Days of Thunder" devam filminde rol alacak, hatta filmin vizyon tarihi şimdiden açıklandı.

Tom Cruise ve Anne Hathaway, dün akşam Paramount Pictures’la birlikte yaptıkları açıklamada, "Days of Thunder" devam filminde başrol oynayacaklarını duyurdular.

Cruise ve Hathaway, büyük duyuruyu yapmak için bir Instagram Reel videosunda yer aldılar; Tom Cruise’un Hollywood’da büyük bir yıldız olmaya hazırlanırken oynadığı ilk filmlerden biri olan "Days of Thunder" aynı zamanda onun eski eşi Nicole Kidman’la tanışıp aşk yaşamasına da vesile olan yapımdı…

İki yıldız oyuncu üzerinde "Days of Thunder 2 Yaz 2028" yazan parlak sarı ve yeşil bir yarış arabasının önünde durdular. Kameraya poz verdikten sonra, kovboy şapkası takan Hathaway, Cruise'a bakarak, "Şimdi ne olacak? Hadi filmi çekelim!" diye espri yaptı.

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Klipte hamile olduğu açıkça görülen Hathaway, daha sonra bebeğini doğurduktan sonra "bu filmi çekmesi" gerektiğini söyledi, bunun üzerine Tom Cruise ona "Bu iyi bir fikir, hadi doğum yap da başlayalım" diye yanıt verdi.

"2028 yazında vizyona giriyoruz!" diyen Cruise daha sonra hayranlarına “Geç kalmayın!” diye seslendi.

64 yaşındaki ikonik aktör, NASCAR yıldızı Cole Trickle rolünü yeniden canlandıracakken, 43 yaşındaki Hathaway ise filmde takım sahibi bir mühendisi oynayacak.

Deadline'a göre Cruise, Jerry Bruckheimer ve Tommy Harper ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek ve Jonathan Levine yönetmenlik koltuğunda oturacak.

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Tom Cruise 1990 yılında eski eşi Nicole Kidman ile birlikte orijinal filmde rol almıştı.

Eski çift, filmin setinde tanışmış ve aynı yıl evlenmişti, ancak evlat edinme yoluyla oğulları Connor ve kızları Isabella'yı kucaklarına aldıktan sonra 2001 yılında boşandılar.

1990 yılında “Rolling Stone” dergisine verdiği bir röportajda, o zamanlar 28 yaşında olan Cruise, şimdi ikonikleşmiş olan yarış filmini neden yapmak istediğini “Seyircileri saatte 200 mil hızla bir yolculuğa çıkarmak ve bunu anlatabilecek kadar hayatta kalmalarını sağlamak istedim” diye anlatmıştı.

“Pistte olmanın hislerini düşündüm. Yanan lastik kokusu… Virajlarda dururken ve arabalar o kadar hızlı gelirken neredeyse sizi duvardan fırlatacak kadar inanılmaz bir his. Başarı ve başarısızlığın haftadan haftaya yaşandığı bu dünyaya girmek istedim.”

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Kalp atışlarını hızlandıran aksiyon filmi, IMDb'ye göre yaklaşık 60 milyon dolarlık yapım bütçesine karşılık dünya çapında 157,9 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza attı.