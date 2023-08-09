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Ünlü estetik cerrah eşinden boşanıyor… Dillere düşen suçlama: Karısına kızdı, hasta çocuğuna bakmayı reddetti!

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#Howard Sobel#Birttney Sobel#Nafaka
Ünlü estetik cerrah eşinden boşanıyor… Dillere düşen suçlama: Karısına kızdı, hasta çocuğuna bakmayı reddetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 08:07

Defalarca üst üste New York’un en iyi estetik cerrahı seçildi. Hastaları arasında tanınmış isimler ve gösteri dünyasının birbirinde ünlü yıldızları oldu. 30 yıllık kariyerinde adını öyle bir duyurdu ve öyle başarılı oldu ki dudak uçuklatan bir servete sahip olması hiç şaşırtıcı değil.

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New York'un ünlü estetik cerrahı, 72 yaşındaki Dr. Howard Sobel ve eşi Brittney Sobel’in 6 yıllık evliliğinin bittiği haberi sosyete ve magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Ayrılık haberi “Bıçak altına yatmak artık bu durumu düzeltmeyecek” başlığıyla manşetlere taşındı.

Ünlü estetik cerrah eşinden boşanıyor… Dillere düşen suçlama: Karısına kızdı, hasta çocuğuna bakmayı reddetti
Howard Sobel iki çocuğunun annesi Gayle Perry'den (solda) boşanmış ve 2017'de Birttney Sobel’le evlenmişti: Çiftin Sloane adını verdikleri bir kızları var

Page Six'in özel haberine göre çiftin boşanma davası başından beri şiddetli bir şekilde devam ediyor. Gazete tarafından elde edilen yasal belgelere göre, kendisi de bir boşanma avukatı olan Brittney Sobel 1 Mayıs'ta boşanma davasını açan taraf oldu. Ancak dava temyiz mahkemesine taşındı çünkü Howard "yaklaşık 30 milyon dolarlık" mal varlığına rağmen hasta kızları için aylık 25.000 dolarlık nafaka ödemelerini geciktirmeye çalışıyor.

Ünlü estetik cerrah eşinden boşanıyor… Dillere düşen suçlama: Karısına kızdı, hasta çocuğuna bakmayı reddetti
Çiftin boşanma davası karşılıklı suçlamalrla uzayarak yılan hikâyesine döndü

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Mahkeme belgelerine göre Howard Sobel kendisinden boşanmak isteyen eşinin nafaka talebine itiraz ediyor. Üstelik boşanmaya konu olan sebepler arasında Howard Sobel’in ayrıldığı eşi Birttney’yi "sözde taciz" nedeniyle "iki kez tutuklatmaya çalıştığı" ve evinin her yerine güvenlik kameraları yerleştirecek kadar ileri gittiği iddia ediliyor.

Ünlü estetik cerrah eşinden boşanıyor… Dillere düşen suçlama: Karısına kızdı, hasta çocuğuna bakmayı reddetti
Dudak uçuklatan bir servete sahip ünlü estetik cerrah önceki eşinden olan iki çocuğuna düzenli nafaka öderken hasta olan küçük kızı için bunu yapmayı reddetti

Brittney Sobel ile 16 Eylül 2017'de evlenen ünlü plastik cerrah, eski eşi Gayle Perry'ye yılda 150 bin dolar nafaka ödediği ve ondan olan ergenlik çağındaki iki çocuğu için çok fazla masraf yaptığı için ayda 25.000 dolarlık nafaka emrini "karşılayamayacağını" da iddia ediyor. Ancak ortada çok daha üzücü bir durum daha var…

Ünlü estetik cerrah eşinden boşanıyor… Dillere düşen suçlama: Karısına kızdı, hasta çocuğuna bakmayı reddetti
Kendisi de başarılı bir boşanma avukatı olan Brittney Sobel mahkemeye eski eşinin kendisinden intikam almaya çalıştığını ve kızını da buna alet ettiğini söylüyor

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Buna rağmen ünlü doktorun avukatları çocuğunun "özel bir ihtiyacı olmadığını" ve aslında "yaşına göre zihinsel olarak gelişmiş" olduğunu savunuyor. Belgeler ayrıca Howard ve Brittney'in bir evlilik sözleşmesi yaptıklarını ve bu sözleşmeye göre Howard'ın Brittney'e ayda 12 bin 500 dolar ödemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ünlü doktor kendisinden boşanmak isteyen eşinin evlilik anlaşması gereğince hakkı olan 9 milyon dolardan fazla olacak şekilde “gasp” etmeye çalıştığını iddia ediyor.

Ünlü estetik cerrah eşinden boşanıyor… Dillere düşen suçlama: Karısına kızdı, hasta çocuğuna bakmayı reddetti
Çiftin küçük kızlarının birçok sağlık sorunu var

Kendisi de bir boşanma avukatı olan Birttney Sobel ise mahkemeye verdiği dilekçede “Bu, istismarcı ve kontrolcü bir kocanın, çocuğunun yaşam tarzıyla tutarlı nafakayı ödememe çabası. Ve ondan boşanmak isteyen eşini cezalandırmak istemesi uğruna hasta çocuğuna yardım etmekten bile vazgeçmesi korkunç bir durum” diyor.

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Ünlü estetik cerrah eşinden boşanıyor… Dillere düşen suçlama: Karısına kızdı, hasta çocuğuna bakmayı reddetti
Boşanmak isteyen Birttney Sobel, kocasının kendisinden intikam almak için hasta kızlarının sağlık sigortasını iptal ettirdiğini söyledi

Mahkemenin boşanma ve nafaka talepleriyle ilgili kararı henüz açıklanmadı. Ancak çifti temsil eden basın danışmanları gazetelere yansıyan bu nafaka kavgası için "Çift evliliklerindeki sorunları dostane bir şekilde çözmek için birlikte çalışıyorlar. Şu anda aileleri için kibar bir şekilde mahremiyet talep ediyorlar." Şeklinde bir açıklama yayınladı.

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#Howard Sobel#Birttney Sobel#Nafaka

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