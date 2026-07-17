Ünlü ekran yıldızı mahkemeye koştu: Eski karım kızlarımı kaçırdı!

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Dancing with the Stars (DWTS) programı ile tanınan Rus asıllı profesyonel dansçı, koreograf ve model Gleb Savchenko eski eşinin iki kızını kaçırıp onları Hong Kong'a götürdüğünü ve çocuklarını iki yıldır kendisine göstermediğini iddia etti.

Dünyaca ünlü dans yarışmasının Uluslararası Latin dansları uzmanı olan 42 yaşındaki Savchenko, kariyeri boyunca programın İngiltere (Strictly Come Dancing), Avustralya ve Rusya versiyonlarında da sahne alarak büyük bir ekran yıldızı olmuştu.

Adı bir dönem ünlü model Brooks Nader’la da anılan Gleb Savchenko eski eşi Elena Samodanova’nın iki kızları 15 yaşındaki Olivia ve 8 yaşındaki Zlata’yı ondan kaçırıp dünyanın bir ucuna götürdüğünü ve çocuklarını göremediğini söyleyerek mahkemeye gitti.

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Yaşadığı Los Angeles’ta mahkemeye giden acil velayet emri için başvuruda bulunan Gleb Savchenko, kendisi gibi profesyonel bir dansçı ve koreograf olan eski eşi Elena Samodanova’yla kızlarını Hong Kong'a götürebileceği konusunda bir anlaşmaları olduğunu ancak eski karısının bu anlaşmaya uymadığını iddia ediyor.

Mahkeme belgelerine göre Gleb Savchenko Samodanova'nın kızları bir yıl sonra geri getirmesi gerektiğini söylüyor. Savchenko, eski eşinin çocukları ABD'ye geri göndermeyi reddettiğini ve bunun yerine onları özel bir okula kaydettirdiğini, başka bir adamla (Vlad Kvartin) nişanlandığını ve nişanlısından bir çocuğu olduğunu da iddia ediyor.

Savchenko ayrıca eski eşinin kızlarını izni olmadan Moskova ve Vietnam'a götürdüğünü de iddia ediyor.

Gleb Savchenko şu anda California’da onunla birlikte olan kızı Olivia’nın onunla kalmak ve orada liseye gitmek istediğini söylüyor ve "Olivia, annesinin son birkaç yıldır kontrol ettiği, dikte ettiği ve sınırladığı gibi benimle birlikte olmaktan alıkonulmak istemiyor. Son olarak, Olivia hiçbir koşulda Hong Kong'a geri dönmek istemiyor. Bunu yapmaktan korkuyor." diyor.

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Savchenko, Olivia'nın "annesinin öfke ve sinir sorunlarından" korktuğunu da söylüyor.

“Annesinin yıllarca süren kötü muamelesinin ardından Olivia’nın mevcut ruh sağlığı konusunda çok endişeliyim.” diyen ünlü yıldızın iddialarına karşılık eski eşi ise bu suçlamalarını reddederek Olivia’nın Hong Kong’da “çok iyi durumda” olduğunu iddia etti. Ayrıca, Olivia’nın 5 Haziran’da Hong Kong’a dönmesi gerekirken eski kocasının onu California’da kendisiyle birlikte tuttuğunu da iddia etti.

Bu ayın başlarında Savchenko, Instagram’da kızı Olivia ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış, altına da “Hayatın, en basit günlerin genellikle en unutulmaz günler haline geldiğini hatırlatmanın komik bir yolu var.” yazmıştı.

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42 yaşındaki Savchenko ve 43 yaşındaki Samodanova, Temmuz 2006'da evlendiler. Samodanova, Aralık 2020'de boşanma davası açtı ve kocasını sadakatsizlikle suçladı; Gleb Savchenko ise bunu şiddetle reddetti.

Bu çekişmeli boşanmanın ardından Elena Samodanova, Mart 2022'de, mahkeme belgelerinde kocasının çocuklarına bakmak için "müsait olmadığını" iddia etti ve kızlarının tam velayetini talep etti.