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Ünlü ekran yıldızı ikiz doğurdu: Biri kız diğeri erkek

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#Brooke Hogan#Steven Oleksy#Hulk Hogan
Ünlü ekran yıldızı ikiz doğurdu: Biri kız diğeri erkek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:20

Gösteri dünyasından ardı ardına gelen bebek haberlerine bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu kez bir değil iki bebek söz konusu. Hem de biri kız diğeri erkek.

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Ünlü güreşçi Hulk Hogan'ın kızı Brooke Hogan ile 2022 yılından bu yana evli olduğu buz hokeyi oyuncusu kocası Steven Oleksy'in biri kız diğeri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.

Çift mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

35 yaşındaki Brooke Hogan, yaptığı paylaşımda bebekleriyle çekilen bir dizi fotoğrafına yer verdi. Brooke "Bu iki sevimliyi dünyaya getirmek için bir süre sosyal medyadan uzak kaldım" notunu yazdı.

Ünlü ekran yıldızı ikiz doğurdu: Biri kız diğeri erkek

Ünlü çift erkek bebeğe Oliver Andrew, kız bebeğe de Molly Gene adını verdi. 

Bir başka karede de Brooke ile Steven üzerlerinde "baba" ve "anne" yazılı sweatshirt'leriyle objektife poz verirken görülüyor

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Paylaşımda mutlu çift, Oliver Andrew adı verilen erkek bebek ile Molly Gene adlı kız ikizinin 15 Ocak 2025 günü dünyaya geldiğini de belirtti.

Bu haber Brooke Hogan ile 37 yaşındaki Steven Oleksy'in takipçileri için de sürpriz oldu. Çünkü ikisi de bir bebek bekledikleri hakkında herhangi bir paylaşım yapmamıştı.

Ünlü ekran yıldızı ikiz doğurdu: Biri kız diğeri erkek

Brooke Hogan ile Steven Oleksy, 2022 yılında sessiz sedasız bir şekilde evlendi. 

Brooke Hogan, ağır sıklet güreş şampiyonu olan babası Hulk Hogan'ın TV için hazırladığı reality şov sayesinde ünü olmuştu.

Program 2005 ile 2007 yılları arasında yayınlandı. Sonra da 2008 ile 2009 arasında Brooke Knows Best adlı kendi programını hazırladı.

Brooke Hogan ile Steven Oleksy; 2022 yılında gözlerden uzak bir şekilde evlenmişti.

Ünlü ekran yıldızı ikiz doğurdu: Biri kız diğeri erkek


BABASININ DÜĞÜNÜNE GİTMEDİ
Brooke'un şu anda 72 yaşında olan babası Hulk Hogan, iki yıl önce yarı yaşındaki yoga eğitmeni Sky Daily ile evlendi. O da kuralı bozmadı ve mutlu gününde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Brooke ise babasının düğününe gitmedi.

 

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#Brooke Hogan#Steven Oleksy#Hulk Hogan

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