Ünlü dizinin oyuncusuna cinsel taciz suçlaması… Anında kadrodan çıkardılar!

Ekim 10, 2025 13:35

Sinema ve televizyon dünyasın gündeme bomba gibi düşen bir cinsel taciz iddiasıyla sarsıldı.

CBS kanalında yayınlanan sevilen dizi “Matlock” kadrosunda yer alan ünlü oyuncu David Del Rio, rol arkadaşının hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından diziden kovuldu.

"Matlock" dizisinin yıldızlarından David Del Rio'ya, başrol oyuncusu Leah Lewis'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmasının ardından veda etti.

Kanal dün akşam basına açıklama yaparak oyuncunun diziden ayrıldığını doğruladı ancak konuyla ilgili daha fazla detay vermemeyi tercih etti.

David Del Rio'nun kanalın yürüttüğü bir iç soruşturmanın ardından kovulduğu iddia ediliyor.

Del Rio'nun canlandırdığı Billy Martinez karakteri derhal diziden çıkarılacak, ancak yaklaşan ikinci sezonda kaç bölümde yer alacağı henüz belli değil. Dizi, sezonun ilk yarısının prodüksiyonunu tamamladıktan sonra kasım ayına kadar çekimlere ara vermiş durumda.

Kaynaklar daha önce basına 38 yaşındaki Del Rio ve dizide Sarah Franklin karakterini canlandıran Lewis arasındaki olayın 26 Eylül'de stüdyoda gerçekleştiğini söylemişti.

Dizinin başrolünde yer alan yılların usta oyuncusu Kathy Bates ve taciz suçlamasını yapan Leah Lewis konuyla ilgili yorum yapmadı.

Cinsel tacizle suçlanan Del Rio, 2 Ekim'de suç dramasıyla yollarını ayırdı.

Del Rio'nun kovulduğuna dair haberler çıktıktan kısa bir süre sonra Leah Lewis, Instagram Hikayeleri'nde annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Annem burada, sevgi ve güçle ilerliyoruz. Emin ellerdeyim. Her türlü destek ve ilgi için herkese teşekkür ederim.” yazdı.

Dizinin ikinci sezonu ise 12 Ekim'de başlayacak.

