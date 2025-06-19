Ünlü dizinin çocuk yıldızıydı… 18 yıl ortadan kayboldu... Şimdi Harvard’da master yapıyor!

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Tam kadro şekilde yeniden çekileceği duyurulan sevilen dizi Malcolm in the Middle başrol oyuncularından birkaçını dünya çapında şöhret yapmıştı.

2000-2006 yılları arasında yayınlanan Malcolm in the Middle ekranların en sevilen komedi dizilerinden biriydi

Çok çocuklu bir ailenin ortanca oğlu Malcolm, kardeşleri ve anne babasının komik maceralarını anlatan sevilen yapım 2006’da final yapmış, ülkemizde de yayınlanmış ve izleyicileri televizyon başına toplamıştı.

Dizinin sona ermesinin 20. yılı şerefine tüm ekip bir araya gelerek dört bölümlük özel bir devam dizisi çekecekler

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Dizide üstün zekalı Malcolm’un babasını canlandıran Bryan Cranston daha sonra Breaking Bad dizisinde rol aldı ve birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında sayılan bu yapımla dünya çapında yıldız bir oyuncu oldu.

Dizide Malcolm’u oynayan Frankie Muniz de birçok gençlik filminde başrol oynayıp şöhretinin tadını çıkardı. Sonra da kendine bir aile kurup araba yarışçısı olarak ününü araba sporları alanında devam ettirdi.

Dizide ailenin en küçük oğlu Dewey'yi canlandıran Erik Per Sullivan çocuk yıldız olarak şöhreti yakalayınca Richard Gere ile bile film çekmişti

Dizinin dört bölümlük yeniden dönüşünde eski kadrodan Frankie Muniz, Justin Berfield, Christopher Masterson and Jane Kaczmarek ve elbette ailenin babası Bryan Cranston da yer alacak.

Bu tatlı aile yeniden seyirciyle buluşurken kadroda bir eksik var…

Ailenin en küçük oğlu Dewey’yi canlandıran Erik Per Sullivan ne yazık ki dizide yer almayacak.

Baba rolünü oynayan Bryan Cranston Erik Per Sullivan’la görüştüklerini ancak oyunculuğu bırakan Sullivan'ın diziye geri dönmeyeceğini açıkladı

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Bryan Cranston geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Erik Per Sullivan’la konuştuğunu ve onu dizide görmek istediklerini söylediğini anlattı.

Ancak bu çok sevilen diziyle çocuk yıldız olan Erik Per Sullivan dizi bittikten sonra elde ettiği şöhretle yoluna devam etmek yerine oyunculuğu bıraktı.

Bunun ardında da Erik Per Sullivan’ın yıllar önce verdiği şöhretten vazgeçip kendini eğitime adama kararı var...

Bryan Cranston bir ay sonra 34 yaşına basacak olan Erik Per Sullivan’ın oyunculuk yerine eğitimi seçtiğini açıkladı. Dizi bittiğinden beri ortalarda görünmeyen Erik Per Sullivan 2010’a kadar birkaç küçük rol daha oynadıktan sonra kendini tamamen eğitime adadı.

Geçen nisan ayında 18 yıl sonra ilk kez ortaya çıkan ve fotoğraflaerı çekilen Erik Per Sullivan çok başarılı bir öğrenci ve şu anda Harvard'da master yapıyor

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Bryan Cranston'ın anlattığına göre Erik Per Sullivan ABD’nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinin başında gelen Harvard’da eğitim gördü ve şimdi de yüksek lisans yapıyor.

Çok başarılı bir öğrenci olduğu söylenen Erik Per Sullivan’ın master yaptığı alan ise Viktorya dönemi edebiyatı…