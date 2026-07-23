ÃœnlÃ¼ oyuncuya dÃ¼nyayÄ± dar etmiÅŸler: Ã‡Ä±plak sahnede oynamadÄ±m diye bana Ã¶fke kustular

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Ä°ÅŸte bir dÃ¶nem izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Ã¼nlÃ¼ dizide Ã¶nemli rollerden birini Ã¼stlenen Ã¼nlÃ¼ oyuncuya da o yapÄ±mdan bÃ¶yle bir duygusal karmaÅŸa ve ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k hatÄ±ra kalmÄ±ÅŸ.



CanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin Ã§Ä±plak olmasÄ± gereken bir sahnede dublÃ¶r kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirilmiÅŸ Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

Hatta seyirciyi kandÄ±rmakla bile suÃ§lanmÄ±ÅŸ. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu tepki de onu gerÃ§ekten inanÄ±lmayacak kadar ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸ.Â

BÃ¶ylesine ilginÃ§ bir deneyimi meslek hayatÄ±nÄ±n "unutulmayan hatÄ±ralar" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne koyan bu oyuncu Lena Headey.

Seyircinin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±nan dizi ve rolÃ¼yle sÃ¶ylersek Taht OyunlarÄ±'nÄ±n (Game of Thrones) Cersei Lannister karakteri.

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Lena Headey, ÅŸu sÄ±ralarda baÅŸka bir mesleki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla gÃ¼ndemde ama The Telegraph gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ dizisi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilginÃ§ bir olayÄ± da anlattÄ±.

Ki zaten bu anlattÄ±ÄŸÄ± da ÅŸu anda baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± BBC dramasÄ± Intimacy'nin iÃ§eriÄŸiyle de Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼yor.Â

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Taht OyunlarÄ±'nÄ±n utanÃ§ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ sahnesinde, canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakter Cersei'nin Ã§Ä±plak olmasÄ± gerekiyordu.

Fakat Headey, bu sahnede kendisi oynamak yerine dublÃ¶r kullandÄ±. Ä°ÅŸte bu duyulduÄŸu zaman da seyirciden kendisine mÃ¼thiÅŸ bir eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ± geldi. Bu da oyuncuyu Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Â â€œÄ°nsanlarÄ±n Ã¶fkesine gerÃ§ekten ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Sanki seyirciyi kandÄ±rmÄ±ÅŸÄ±m gibi davrandÄ±lar. Oysa o dÃ¶nemde oyuncu kadrosu herkes tarafÄ±ndan tanÄ±nÄ±yordu. Ã‡ekimler sÄ±rasÄ±nda 3 bin figÃ¼ranla birlikteydim ve herhangi bir yere gitmek bile Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼" diyerek anlattÄ± o dÃ¶nemi Lena Headey.Â

Oyuncu "Ã‡Ä±plak sahnede oynamadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in ortaya Ã§Ä±kan bu Ã¶fkeye inanamadÄ±m" dedi.'

52 yaÅŸÄ±ndaki Lena Headey, Taht OyunlarÄ± 'nÄ±n Ã§Ä±plak olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek yerine dublÃ¶r kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in seyirciden Ã¶fkeli yorumlar almÄ±ÅŸ.

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Daha da Ã¶tesinde sinema ve TV sektÃ¶rÃ¼nde yÄ±rtÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlar sergileyen erkeklerin korunduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

Headey, ame of Thrones dÃ¶nemine iliÅŸkin de aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Dizide yer alan Ã§ok sayÄ±daki Ã§Ä±plak sahne nedeniyle bazÄ± oyuncularÄ±n rahatsÄ±zlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan oyuncu, kendisinin deneyimi sayesinde daha rahat ÅŸekilde karÅŸÄ± Ã§Ä±kabildiÄŸini sÃ¶yledi.

O noktaya geldiÄŸimde sektÃ¶rde Ã§ok ÅŸey yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m. Kendimi savunabiliyordum. DiÄŸer oyuncularÄ±n bunu yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiyorum ama onlar Ã§ok daha genÃ§ ve kÄ±rÄ±lgandÄ±. Ã‡ok daha az deneyimleri vardÄ±" dedi Headey.

Lena Headey, sektÃ¶reÂ ilk adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nda kadÄ±n oyuncularÄ±n geÃ§mesi gereken bir ritÃ¼el olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Genellikle de Ã¶pÃ¼ÅŸme, aÅŸÄ±k olma ya da seviÅŸme sahnelerini ya da bedenini sergileme gibi ayrÄ±ntÄ±larÄ± iÃ§eriyordu bu ritÃ¼el.

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Bunlara da rahatsÄ±zlÄ±k vermesin, kulaÄŸa hoÅŸ gelsin dile "GenÃ§ kadÄ±n rolleri" deniyordu anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

AslÄ±nda Headey, o dÃ¶nemlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendini ÅŸanslÄ± hissettiÄŸini anlattÄ±.

Kariyerinin ilk dÃ¶neminde sadece bir iÅŸi olduÄŸu iÃ§in minnettarlÄ±k hissettiÄŸini ama ÅŸimdi hayata ve olaylara bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini de saklamadÄ±.

â€œSadece iÅŸimi yapÄ±yordum. Oyunculuk okuluna gitmedim, sete geldiÄŸimde tek dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m â€˜TanrÄ±m, bir iÅŸim varâ€™ oluyordu. Kendimi gÃ¼vende hissetmem gerektiÄŸini bile sorgulamÄ±yordum. Eve gidip aÄŸlar ya da â€˜Bu biraz tuhaf geldiâ€™ diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rdÃ¼m. Åžimdi geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±mda, bazÄ± ÅŸeylerin gerÃ§ekten zorlayÄ±cÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorum" sÃ¶zleriyle hatÄ±rladÄ± o dÃ¶nemi.

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Lena Headey , yeni projesi Intimacy'de bir sette Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan bir yakÄ±nlÄ±k koordinatÃ¶rÃ¼nÃ¼n, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netmenin aslÄ±nda yÄ±llar Ã¶nce kendisine tecavÃ¼z eden kiÅŸi olduÄŸunu anlamasÄ±yla geliÅŸen olaylarÄ± konu alÄ±yor. Headey de bundan bÃ¶yle projelerinde kadÄ±nlarÄ±n Ã¶ykÃ¼lerini anlatmak istediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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