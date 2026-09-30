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Ünlü oyuncu 75 yaşında sessiz sedasız hayata veda etti: Hastalığını en yakınlarından bile gizleyip bir bakımevinde ölümü beklemiş

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#Dennis Haskins#Saved By The Bells#2026'Da Ölen Ünlüler
Ünlü oyuncu 75 yaşında sessiz sedasız hayata veda etti: Hastalığını en yakınlarından bile gizleyip bir bakımevinde ölümü beklemiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 17:06

Tanıyın ya da tanımayın bir ölüm haberi herkesin yüreğini burkar. Hele söz konusu kişi bir ünlüyse ve ekrandan ya da perdeden de olsa bir şekilde milyonlara ulaşıp onların kalbine dokunmuşsa...

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İşte bir zamanlar rol aldığı Saved by The Bell adlı dizi ve onun devam yapımlarıyla tanınan Dennis Haskins'in ölümü de bunlara bir örnek.

Geçtiğimiz günlerde, 75 yaşındayken hayata veda etti Haskins. Elbette onun gibi tanınmış birinin hayata vedası sadece ailesini değil oyuncuyu ekrandan tanıyanları da etkiledi.

Ünlü oyuncu 75 yaşında sessiz sedasız hayata veda etti: Hastalığını en yakınlarından bile gizleyip bir bakımevinde ölümü beklemiş
PERDE ARKASI EN AZ ÖLÜMÜN KENDİSİ KADAR ÜZÜCÜ
Ama işin aslı oyuncunun ölümünün perde arkası sanılandan çok daha üzücü.

Dennis Haskins'in eski karısı Sarah Dianne Goins'in söylediğine göre, oyuncu hayatının son yıllarını Parkinson hastalığıyla boğuşarak geçirdi.

TMZ adlı internet sitesine konuşan Goins, "Dennis hastalığını sevdiklerinden ve yakınlarından bile gizledi" sözleriyle anlattı durumu.

Ünlü oyuncu 75 yaşında sessiz sedasız hayata veda etti: Hastalığını en yakınlarından bile gizleyip bir bakımevinde ölümü beklemiş
Haskins, Saved by the Bell adlı yapımda canlandırdığı karakterle hafızalara kazınmıştı.

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Bu arada onun açıklamasına göre Dennis Haskins, hayatının son dönemini de bir bakımevinde geçirdi. Çünkü günlük hayatını bile kendi başına sürdüremiyordu ve yardım alması gerekiyordu.

Durum böyleyken Haskins, ne eski karısı Sarah'nın ne de arkadaşlarının kendisine gönderdiği mesajlara ya da telefon aramalarına yanıt verdi.

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Ünlü oyuncu 75 yaşında sessiz sedasız hayata veda etti: Hastalığını en yakınlarından bile gizleyip bir bakımevinde ölümü beklemiş

SON OLARAK BİR BASKETBOL MAÇINDA GÖRÜLMÜŞTÜ
Dennis Haskins, son olarak 2018 yılının aralık ayında bir basketbol maçını izlemeye gittiğinde görülmüştü.

Ondan sonra da hiçbir film ya da dizi için kamera karşısına geçmedi, sağlık sorunlarıyla baş başa kendi köşesine çekildi.

Haskins, son olarak halk arasına karıştığında gayet iyi ve mutlu görünüyordu. Zaten bundan önce aynı yılın ekim ve kasım aylarında da kırmızı halıda kamera karşısına geçmişti.

Ünlü oyuncu 75 yaşında sessiz sedasız hayata veda etti: Hastalığını en yakınlarından bile gizleyip bir bakımevinde ölümü beklemiş
Oyuncunun müdavimlerinden olduğu California, Burbank'taki Dimples Karaoke'den onu tanıyanlar, Haskins'in yaklaşık sekiz yıldır Parkinson ile mücadele ettiğini söyledi.

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Oyuncunun sık sık gittiği söz konusu barın sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda "Parkinson'un yanı sıra başka sağlık sorunları da vardı. Bunlar konusunda sessizdi. Çünkü dikkat çekmek istemiyordu" denildi.

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Ünlü oyuncu 75 yaşında sessiz sedasız hayata veda etti: Hastalığını en yakınlarından bile gizleyip bir bakımevinde ölümü beklemiş

MÜZİK MENAJERLİĞİNDEN OYUNCULUĞA 
Dennis Haskins, hayatı boyunca bir tek evlilik yaptı. Sarah Dianne Goins ile yaptığı bu evlilikten Dustin adında bir oğlu oldu.

1950 yılında Tennessee'de dünyaya gelen Haskins, oyunculuğa başlamadan önce müzik dünyasında menajerlik yaptı. 1979 yılında Duke of Hazzard adlı diziyle oyunculuğa adım attı.

1988 ile 1989 arasında Good Morning Miss Bliss adlı yapıma geçti. Bu rol, onun oyunculuk kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

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Ünlü oyuncu 75 yaşında sessiz sedasız hayata veda etti: Hastalığını en yakınlarından bile gizleyip bir bakımevinde ölümü beklemiş

UNUTULMAYAN BİR KARAKTERE İMZASINI ATTI
Bu dizide canlandırdığı Müdür Richard Belding karakteri 1989 ile 93 arasında yayınlanan Saved By the Bell dizisinde de sürdü.

1993 ile 2000 arasında da Saved By The Bell:The New Class dizisinde yine aynı karakteri oynadı Haskins.

Ünlü oyuncu 75 yaşında sessiz sedasız hayata veda etti: Hastalığını en yakınlarından bile gizleyip bir bakımevinde ölümü beklemiş
Dennis ayrıca Saved by the Bell: The College Years ve 1994 yapımı televizyon filmi Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas'ta da aynı karakteri canlandırdı.

Dennis Haskins, hafızalara kazındığı bu ünlü serinin yanı sıra 100’den fazla yapımda rol aldı ve The West Wing, Mad Men ve It’s Always Sunny in Philadelphia gibi dizilerde de kamera karşısına geçti.

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