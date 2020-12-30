ÃœnlÃ¼ dizide oynamÄ±ÅŸtÄ±: 15 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun istekleri dudak uÃ§uklattÄ±

Nicole Kidman ve Hugh Grant ile birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± The Undoing adlÄ± diziyle adÄ±nÄ± duyuran 15 yaÅŸÄ±ndaki Noah Jupe, yeni bir film iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanÄ±yor.

YÃ¶netmenliÄŸini Steven Soderberg'in Ã¼stlendiÄŸi No Sudden Move adlÄ± filmde Ã¶nemli bir rol Ã¼stlenen Jupe, yapÄ±mcÄ±lardan da bir dizi istekte bulundu.Â Jupe, film Ã§ekimleri sÃ¼resince iki kerelik iÃ§in gidiÅŸ- dÃ¶nÃ¼ÅŸ birinci sÄ±nÄ±f uÃ§ak bileti talep etti. Jupe'nin listesinde gÃ¼nlÃ¼k kirasÄ± 100 dolar olan Ã¼Ã§ yatak odalÄ± bir ev de bulunuyor. GenÃ§ oyuncu bu evde aile Ã¼yelerinden biriyle kalacak.

Noah Jupe, Steven Soderbergh'in yÃ¶neteceÄŸi film iÃ§in de 840 bin dolar Ã¼cret alacak. GenÃ§ oyuncunun rol alacaÄŸÄ± No Sudden Move'un kadrosunda Benicio Del Toro, Don Cheadle, David Harbour, Ray Liotta ve Jon Hamm da bulunuyor.

Noah Jupe, kendisine Ã¼n kazandÄ±ran The Undoing adlÄ± dizide bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na 600 bin dolar aldÄ±.

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