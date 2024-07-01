ÃœnlÃ¼ dizide bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ± servet kazanÄ±yordu... O diziyi izlemeyin, kafanÄ±z pislik dolar dedi ve oyunculuÄŸu bÄ±raktÄ±

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Bu kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±ldÄ±zlarÄ±n bazÄ±larÄ± da daha o yaÅŸta hÄ±zla ÅŸÃ¶hretin doruÄŸuna Ã§Ä±kar Ã¼stelik. Ã–yle ki daha o yaÅŸta "paraya para" demezler. Kimi bu parayÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir biÃ§imde harcar kimi de "har vurup harman savurur" sonunda da hayatÄ±n en zor yÃ¼zlerinden biriyle tanÄ±ÅŸÄ±r.

Bu Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zlarÄ±n bazÄ±larÄ± da ne kadar Ã§ok kazanÄ±rlarsa kazansÄ±nlar bir noktada "yeter" deyip kendilerine hayatta baÅŸka yollar Ã§izerler. TÄ±pkÄ± birazdan Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ kÄ±saca anlatacaÄŸÄ±mÄ±z o oyuncu gibi...

KÃœÃ‡ÃœCÃœK YAÅžINDA SERVET KAZANDI

O da daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken Ã§ok izlenen bir dizinin kadrosuna katÄ±ldÄ±. Dizi o kadar sevildi ki yetiÅŸkin baÅŸrol oyuncularÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla servete kondu. KÃ¼Ã§Ã¼k oyuncu da yaÅŸÄ±na gÃ¶re Ã§ok bÃ¼yÃ¼k paralar kazandÄ±.

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Ama sonra hayata bakÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸti ve dizi bittikten sonra oyunculuÄŸa da veda etti. Ãœstelik o dizi sayesinde Ã¶nÃ¼nde daha parlak bir yol olduÄŸu halde...

Ä°ÅŸte bir zamanlarÄ±n Ã§ocuk oyuncusu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir gezintide gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¼nlÃ¼k giysileri iÃ§indeki eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z, belli ki kameralar tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten rahatsÄ±z oldu ve kelimenin tam anlamÄ±yla koÅŸar adÄ±m oradan uzaklaÅŸtÄ±.

EN Ã‡OK KAZANAN Ã‡OCUK YILDIZ OLDU

Bu sÃ¶z ettiÄŸimiz Ã§ocuk oyuncu, bir dÃ¶nem Ã¼lkemizde de gÃ¶sterine Two and a Half Men adlÄ± diziyle kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta Ã¼n kazanan Angus T. Jones'un ta kendisi. ArtÄ±k 30 yaÅŸÄ±nda bir yetiÅŸkin olan Jones, Ã¶nceki gÃ¼n Los Angeles'ta objektiflere takÄ±ldÄ±.

2012 yÄ±lÄ±nda pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyaya veda eden Jones, kot pantolonu ve tiÅŸÃ¶rtÃ¼yle gÃ¼nlÃ¼k bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergiledi. Genellikle baÅŸÄ±ndan eksik etmediÄŸi beyzbol ÅŸapkasÄ± ve gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerinden de vazgeÃ§memiÅŸti Angus T. Jones. Eski Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten Ã§ok hoÅŸlanmadÄ± ve gideceÄŸi yere doÄŸru adÄ±mlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±.

Angus T. Jones, Two and a Half Men adlÄ± dizide Charlie Sheen ve Jon Cryer ile birlikte tam 10 yÄ±l boyunca kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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Dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k Jake Harper karakteri de izleyicinin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±ndÄ±.

O dÃ¶nemde diziden bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na 350 bin dolar alan Jones, kendi yaÅŸÄ±tlar arasÄ±nda en Ã§ok kazanan isim de oldu.

2012 yÄ±lÄ±nda diziden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da bir daha kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±.

'O DÄ°ZÄ°YÄ° Ä°ZLEMEYÄ°N, KAFANIZI PÄ°SLÄ°KLE DOLDURMAYIN'

Jones'un, kendisine kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta ÅŸÃ¶hreti getiren TV dÃ¼nyasÄ±ndan ayrÄ±lma nedeni ise yoÄŸun dini inancÄ± oldu. Angus T. Jones, bir dijital kanalda yayÄ±nlanan videosunda, TanrÄ±'yÄ± bulduktan sonra oyunculuÄŸu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hatta TV dÃ¼nyasÄ±nÄ± da "pislik" olarak nitelendirdi.

SÃ¶z konusu videoda Jones, TV dÃ¼nyasÄ± hakkÄ±nda "Ä°nsanlar bunun sadece bir eÄŸlence olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Bu konuda bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±n ve TV'nin beyninize neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼n" diye konuÅŸtu.

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Hatta bununla da yetinmeyip kendisine ÅŸÃ¶hret getiren Two and a Half Men adlÄ± diziyi izlememeye de Ã§aÄŸÄ±rdÄ± herkesi. "O dizideydim ama orada olmak istemiyorum. Diziyi izlemeyin. KafanÄ±zÄ± pislikle doldurmayÄ±n" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

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BEÅž YAÅžINDA OYUNCULUÄžA BAÅžLADI

Angus T. Jones henÃ¼z 5 yaÅŸÄ±ndayken Simpatico adlÄ± yapÄ±mla kariyerine baÅŸladÄ±. 2001 ile 2003 arasÄ±nda da birÃ§ok dizi ve filmde rol aldÄ±. 2003 yÄ±lÄ±nda Two and a Half Men'e katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise henÃ¼z 10 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

2010 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde Angus T. Jones, TV dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok kazanan Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z unvanÄ±na sahip oldu.

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BAÅžROL OYUNCUSU DÄ°ZÄ°DEN KOVULMUÅžTU

SÃ¶z konusu diziyle ilgili baÅŸka Ã§ok konuÅŸulan bir geliÅŸme de yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ± bir dÃ¶nem.

BaÅŸrol oyuncularÄ±ndan Charlie Sheen, dizinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Chuck Lorre hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± sÃ¶zler ve kendi hayatÄ±yla ilgili olumsuz geliÅŸmeler nedeniyle diziden kovuldu.

Onun yerine Ashton Kutcher kadroya katÄ±ldÄ±. Angus T. Jones o dÃ¶nemde de dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyordu.

Two and a Half Men, ekran serÃ¼venine 2003 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Dizi 2015 yÄ±lÄ±nda veda etti.

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