Ünlü dizi oyuncusunun oğlu nadir bir hastalıkla doğdu: Bebeğim tekerlekli sandalyeye bağlı kalacak... Ben her gün ağlıyorum!

Ama her zaman bu dilek gerçekleşmez...

Bazen bebekler beklenmedik sağlık sorunlarıyla dünyaya gelebilir. Ya da kimi zaman bu sağlık sorunları sonradan ortaya çıkar... İşte o zaman anne ve babanın dünyası başına yıkılır.

Yine de ilk şoku atlattıktan sonra varını, yoğunu, bütün sevgisini evladına verir... Onun her koşulda mutlu olması ve rahat yaşayabilmesi için elinden geleni ardına koymaz.

BU ACI İÇİNDE BEBEK DÖRT AYLIKKEN AYRILDILAR

Rol aldığı Geordie Shore adlı yapımla tanınan Aaron Chalmers ve artık yollarını ayırdığı sevgilisi Talia Oatway'in başına gelen de tam da böyle bir durum...

Chalmer ve Oatway, 2022 yılında bir erkek bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdular. Ama sakladıkları acı bir gerçek vardı... Oakley adını verdikleri bebekleri, onun diğer yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesini engelleyen Apert Sendromu adlı nadir rastlanan genetik bir hastalıkla dünyaya gelmişti!

Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra da Aaron ve Talia için zorlu süreç başladı. Bebekleri 18 aylıktan 24 aylık olduğu süreçte birkaç kez ameliyat olacaktı.

Diğer yandan bu zorlu sürece dayanamayan çift yollarını ayırdı... Bebek Oakley annesiyle birlikte kaldı.

'BELKİ DE TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞLI KALACAK'

Talia Oakley, önceki gün Instagram sayfası üzerinden hayranlarıyla buluştu ve onların bebeğinin hastalığıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Genç anne minik oğlunun belki de bir süre sonra tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalacağını ve onun bu durumunun kendisini çok derinden üzdüğünü, sık sık ağladığını anlattı.

Bir takipçisi Talia'ya "Sen çok güçlü bir kadınsın" diye yorum yapınca "Teşekkürler.. Ama dürüst olmam gerekirse güçlü olduğumu düşünmüyorum. Bazen çok duygusal oluyorum" diye yanıt verdi.

Genç kadın bazen derdini anlatamadığında ve bunalmış hissettiğinde kendini gözyaşlarına teslim ettiğini de sözlerine ekledi.

ÖNCELERİ DURUMU KENDİLERİNE SAKLADILAR

Talia'nin anlattığına göre bu hastalıkla boğuşan bebeklerin ayaklarının altındaki kemikler zamanla belirginleşiyor... Apert sendromuna sahip birçok bebek bu yüzden ameliyat geçiriyor. Ayrıca bu kemik ayaklardan başlayarak sırta kadar korkunç bir ağrıya neden oluyor. Bazı çocuklar da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalabiliyor.

Oakley bebek ile ilgili acı gerçek ilk kez 2023 yılının mayıs ayında kamuoyuna duyuruldu. Talia oğlunun nadir görülen genetik bir hastalıkla dünyaya geldiğini açıkladı. Bu arada kötü olan ayrını bebeğin doğumundan ört ay sonra çiftin ayrılması oldu.

Hastalığı uzun süre gizli tutan Talia, sonunda duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla oğlunun hastalığını anlattı.

APERT SENDROMU NEDİR? Apert sendromu, bebeğin kafatasında yer alan eklemlerin fetal gelişim esnasında olması gerekenden daha çabuk kapanması sonucunda görülen genetik durumdur. Apert sendromlu bebeklerde perdeli el ve ayak parmakları ve geniş, uzun bir alnın gibi belirtiler görülür. Apert sendromlu doğan bebeklerin çoğunda başka doğum kusurları da bulunur. Gen mutasyonu ebeveynden çocuğa aktarılabilir ya da çoğu zaman kendiliğinden gelişir. Apert sendromunun başka bir tedavisi yoktur fakat ameliyat ortaya çıkan bazı problemlerin düzeltilmesinde etkili olabilir.





Bu arada eski çiftin iki tane daha çocuğu olduğunu, ama onların herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını hatırlatalım.