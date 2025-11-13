Ünlü dizi oyuncusu kanserle savaşıyor.... Tedavi parası bulmak için anılarını satışa çıkardı!

Haberin Devamı

Sonrasında hayat tarzını değiştirip karısı ve çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak, doğanın kollarında yeni bir sayfa açtı.

Aslında daha 50 yaşına bile gelmemişti ama belki de hayatının en mutlu döneminde zor bir hastalıkla mücadele etmeye başladı. Kolon kanserine yakalanmıştı oyuncu...

Doğrusu hastalığına da gayet iyi direniyordu... Çocuklarına, çektiği zorlukları belli etmemeye çalışarak onlarla birlikte güzel anılar biriktirmenin yollarını çoktan bulmuştu. Kendisinden çok ailesi için hastalığıyla savaşıyordu zaten.

Ama şimdi ünlü oyuncudan yürek titreten bir haber geldi... Tedavi masraflarını karşılamak için, kendisine şöhret getiren o ünlü diziden kalan hatıralarını satışa çıkardığını açıkladı.

BİR DİZİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Bu öykünün kahramanı, rol aldığı Dawson's Creek adlı diziyle adını duyuran James Van Der Beek…

1998 ile 2003 arasında yayınlanan dizide Dawson Leery karakterine hayat veren 48 yaşındaki Van Der Beek, gayet pahalı olan tedavisini karşılamak için bu yapımdan kalan hatıralarını satışa çıkarmaya karar verdiğini açıkladı.

James Van Der Beek aslında yıllardır sakladığı bu nesneleri elden çıkarmak zorunda kalmanın kendisini biraz üzdüğünü söylese de hayatındaki beklenmedik iniş ve çıkışlar sırasında doğru zamanın geldiğini hissettiğini de saklamadı.

People dergisinin haberine göre James Van Der Beek bu satıştan 4 bin dolar gibi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Kolon kanseriyle boğuşan oyuncunun satışa çıkarmayı düşündükleri arasında Katie Holmes'un oynadığı Joey Potter karakterine hediye ettiği bir kolye de yer alıyor.

Van Der Beeck diziden kalan hatılarını 5 ile 7 Aralık arasında Propstore işbirliğiyle satışa çıkaracak.

ONLARI YILLARDIR SAKLIYORDU

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda James Van Der Beek "Bu hazineleri yıllardır saklıyordum. Onlarla bir şeyler yapmak için doğru zamanı bekliyordum. Hayatımda son yıllarda meydana gelen değişikliklere bakıldığında o zamanın geldiği açık" dedi.

James Van Der Beek 'Bu eşyalardan ayrılırken içimde bir nostalji duygusu olsa da, bunları Propstore'un müzayedesi aracılığıyla yıllar boyunca çalışmalarımı destekleyenlerle paylaşabilmek güzel bir duygu" diye konuştu.

James Van Der Beek, Dawson's Creek dizisinden hatıra olarak sakladığı giysi ve aksesuarların yanı sıra dekoratif ürünleri de satışa çıkarıyor.

Bu satıştan elde edilecek tüm geliri ise kolon kanseri tedavisi için kullanacak. James Van Der Beek, 2023 yılından bu yana kanserle savaşıyor.

ALTI ÇOCUĞU İÇİN HASTALIĞINA DİRENİYOR

Bu arada oyuncunun altı tane çocuğu olduğunu da hatırlatalım.

Bir yandan hastalığıyla boğuşurken diğer yandan da eşi Kimberley ve yaşları 14 ile 2 arasında değişen bu çocuklarıyla da zaman geçirmeye çalışıyor Van Der Beek.

Kansere yakalanmadan önce hayat tarzında yaptığı değişiklikle gündeme gelmişti James Van Der Beek. Karısını ve çocuklarını alıp pırıltılı dünyadan kaçtı ve Austin Teksas'ta daha sade, doğaya yakın bir hayat kurdu.

O döneme gelene kadar da hayatında bir sürü kayıp yaşadı. Karısı Kimberley iki kez düşük yaptı. Sonra doktorlar karısında ir tümör olduğundan kuşkulandı. Ama neyse ki bunun sonu korktukları gibi olmadı.

Birlikte iş yaptığı ortağından darbe yiyen Van Der Beek, bir de üstüne annesini kaybetti.

Bütün bunların sonunda da karısı ve çocuklarıyla yeni bir hayata başlamaya karar verdiler. Ama bu kez de kanser yakasına yapıştı oyuncunun.

Bütün bu başına gelenlere rağmen James Van Der Beek, başta çocukları ve sonra da kendisi için dik durup direniyor.

James Van Der Beek, geçen yıl da Varsity Blues adlı yapımda giydiği formayı da yine tedavisine destek olması için satışa çıkarmıştı.





James Van Der Beek'in yanı sıra Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson, Chad Michael Murray gibi genç yıldızların rol aldığı Dawson's Creek'in ekran serüveni 1998 ile 2003 arasında devam etti. Dizi, 128 bölüm olarak ekrana geldi. Genç yıldızlarının kariyerinde de önemli bir yer edindi Dawson's Creek.