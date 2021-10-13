Düğünden bir ay sonra fırsat buldular: Ünlü oyuncunun balayı pozları

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Her ne kadar birkaç gün önce evlerine dönmüş olsalar da çiçeği burnunda kocasıyla, doğanın kollarında geçirdiği balayı tatilinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

SICAK ÜLKELER YERİNE SOĞUK HAVAYI TERCİH ETTİLER

Baş karakterini canlandırdığı Emily In Paris adlı diziyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Lily Collins ile geçen ay evlendiği kocası Charlie McDowell, balayı için birçok ünlünün yaptığını yapmadı ve Karayip Adaları ya da Meksika yerine İskandinavya'yı tercih etti.

PHIL COLLINS'İN KIZI

Genesis grubunun üyelerinden Phil Collins'in kızı olan 32 yaşındaki Lily Collins, doğanın kollarında, sonbaharın renkleri içinde geçirdiği balayında çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabından paylaştı. Geçen ay evlenen çiftin, gecikmeli balayında çekilen pozlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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'DAHA GÜZELİNİ HAYAL EDEMEZDİM'

38 yaşındaki Charlie McDowell ile Lily Collins bol bol bol doğa yürüyüşlerine çıktı, nehir gezileri yaptı. Collins, paylaşımında bir dizi fotoğrafa yer vererek " İskandinav balayımız bitmiş olabilir ama macera kesinlikle bitmedi" diye yazdı. Güzel oyuncu, yeni evli bir çift olarak yeni hayatlarının başlangıcında bundan daha unutulmaz bir balayı hayal edemeyeceğini de belirtti Collins.

4 EYLÜL'DE EVLENDİLER

Lily Collins ile Charlie McDowell, 4 Eylül'de Colorado'da evlendi. Collins, düğünde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Collins paylaşımında "Resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk. Asla daha mutlu olamazdım" cümleleriyle duygularını ifade etti.

ÜNLÜ AİLELERİN ÇOCUKLARI

Lily Collins'in de Charlie McDowell'ın da gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım. Collins, ünlü Genesis grubunun davulcusu ve vokalisti Phil Collins ile Jill Tavelman'ın evliliğinden dünyaya geldi. 38 yaşındaki Charlie McDowell ise oyuncu çift Malcolm McDowell ile Mary Steenburgen'in oğlu.

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BİR YILDIR BİRLİKTELERDİ

Lily Collins ile Charlie McDowell, yaklaşık bir yıldır birlikteydi. Çift, geçtiğimiz eylül ayında da nişanlandıklarını duyurmuştu. Hem Collins hem de McDowell, sosyal medya hesaplarından ne kadar mutlu olduklarını duyurdu. Collins, peri masalı gibi başlayan bu aşkın onun gerçeği olduğunu vurguladı.

'TANIDIĞIM EN CÖMERT, EN DÜŞÜNCELİ İNSANLA EVLENDİM'

Charlie McDowell da Lily Collins ile çekilen düğün pozlarını sosyal medya sayfasında paylaşarak "Tanıdığım en cömert, düşünceli ve güzel insanla evlendim. Seni seviyorum Lily Collins" yazarak çiçeği burnunda eşi için hissettiklerini sözcüklere döktü.

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ANNESİ DE MUTLULUĞUNU İFADE ETTİ

Damat Charlie McDowell'ın annesi Kary Steneburgen de oğluyla gelininin mutluluğunu paylaştı. Steenburgen sosyal medya hesabında oğlu ile çekilen bir fotoğrafına yer verdi. Bir kare de oğlu ile gelininin düğün pozlarından paylaştı. Steenburgen bu paylaşıma "Oğlum Charlie ve gelinim Lily" sözleriyle başladı.

AŞKIN GÜZELLİĞİNİ PAYLAŞTILAR

Ardından da genç çifte, birbirlerine duydukları aşkın güzelliğini paylaştıkları için teşekkür etti. Son birkaç günün kendisine bir rüyadaymış hissi yaşattığını belirten Steenburgen "Ama hepsi gerçek ve dünyanın en şanslı annesi olduğumu hissediyorum" yazarak bitirdi paylaşımını.