Ünlü çiftten mutlu evliliğin sırrı geldi: Aşkımızı birbirimizden başka kimseye kanıtlamaya çalışmadık

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2000’li yılların başlarında dünya çapında fırtınalar estiren iki ünlü gençlik dizisi The OC ve Gossip Girl dizileriyle yıldızı parlayan Adam Brody ve Leighton Meester, yolları kesişip aşka düştükten sonra 2010’da evlenmişti.

Adam Brody, The OC'deki sevimli Seth Cohen rolüyle, Leighton Meester ise sonradan kültürel bir fenomene dönüşen Gossip Girl'deki Blair Waldorf rolüyle ünlendi.

GÖZLERDEN UZAKTA YILLARDIR MUTLU MESUT YAŞIYORLAR

Ünlü çift hayranları bu habere çok mutlu olsa da film ve televizyondaki kariyerlerinden uzakta, spot ışıklarından korunmuş sakin bir hayat yaşıyorlar ve sadece ara sıra birlikte halka açık etkinliklere katılıyorlar.

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Bununla da yetinmeyen Adam Brody ve Leighton Meester, aile hayatları hakkında da nadiren konuşuyorlar ve iki çocuklarını da kamuoyunun gözünden uzak tutmayı tercih ediyorlar.

10 yıldır evli olan Brody ve Meester kendileri spot ışıklarından kaçtıkları gibi iki çocuklarını da gözlerdne uzakta büyütüyorlar

44 yaşındaki Brody ve 38 yaşındaki Meester’in Arlo adında dokuz yaşında bir kızları ve dört yaşında bir oğulları var, ancak ünlü çift çocuklarının fotoğraflarını da hiçbir zaman fotoğraflarını paylaşmadılar hatta oğullarının adını bile hâlâ açıklamış değiller.

"ÜNÜMÜZLE İLGİ ÇEKMEK İSTEMEDİK"

Adam Brody eşiyle ilişkilerini neden toplum önünde sergilemediklerini şöhretleri aracılığıyla dikkat çekmeyi ve tanınmayı istemedikleri söyleyerek açıklıyor.

Gözlerden uzakta yaşamayı seçen ünlü çift tanınmamak ve rahatça yaşayabilmek istemişler ve görünen o ki bunu da başarmışlar

Adam Brody “Leighton doğası gereği benden daha da ketum biri. Biz evcimen insanlarız” diye söze başlıyor ve “Belki de gidebileceğimiz pek çok etkinliğe gitmiyoruz ve bu şekilde tanıtım arayışına girmiyoruz” diyor.

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Ünlü oyuncu “Başkalarının neden böyle yaptığını anlıyorum ama bizim kendi yaşam tarzımız bizim için bir lütuf ve böyle de devam edecek” diyor.

"BAŞKALARI FARKLI YOLLARI SEÇTİ, KİMSEYİ ELEŞTİRMİYORUM"

“Hayatlarının bu yönünden para kazanan hiç kimseyi eleştirmiyorum. Ama şimdiye kadar bizim için gerçekten işe yarayan bu harika dengeyi bulduk. Ayrıca sosyal medyada da çok aktif değiliz” diyen Adam Brody’nin hiç sosyal medya hesabı bile yok.

Adam Brody'nin hiç sosyal medya hesabı yok, Leighton Meester ise Instagram hesabından kişisel paylaşımlar yapmıyor

Leighton Meester ise Instagram hesabını nadiren ve sadece mesleki paylaşımlar için kullanıyor.

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Bir başka röportajında kendisini romantik biri olarak tanımlayan Adam Brody’ye göre evliliğin zor olması sadece bir “klişe” çünkü ünlü oyuncu doğru insanla evlendiği için evliliğin verdiği en doğru kararlardan biri olduğunu düşünüyor.

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MÜSTAKBEL KARISINI İLK GÖRDÜĞÜ AN ONA VURULDU

Adam daha önce müstakbel eşiyle Los Angeles'ta bir şarküteri dükkanında tanıştığını açıklamıştı. Hangi yıl olduğunu söylemese de, o sırada Leighton'ın Gossip Girl'den rol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu, yani yollarının ilk kez 2007 civarında kesişmiş olabileceğini açıkladı.

Adam Brody Leighton Meester'i görür görmez vurulsa da güzel yıldız başlarda ünlü aktöre "yüz vermemiş"

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“Los Angeles'taki bu şarküteride her zaman yemek yerdim ve orada bir ya da iki arkadaşımla tek başımaydım ve onu o zaman gördüm. Anında vuruldum.”

İleride karısı olacak bu genç yıldıza ilk gördüğü andan kendini kaptıran Adam Brody’ye zıt şekilde Leighton Meester ilk başlarda soğukkanlılığını korumuş ve çok sonralara kadar Adam Brody’ye ilgi göstermemiş…

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI BİLE KİMSELER GÖRMEDİ

2010 yılında, Adam ve Leighton'ın yolları The Oranges filminde birlikte rol aldıklarında tekrar kesişti ve o zamandan beri de hiç ayrılmadı.

Birkaç yıl gizlice görüşen çift Kasım 2023’te nişanlandı ve bir yıl sonra da evlendi.

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Sadece aileleri ve çok yakın arkadaşlarının katıldığı sade düğünlerinden de hiç fotoğraf paylaşmadılar.