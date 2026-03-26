Ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi: Küçük kızım abla oldu!

#Sofia Richie#Lionel Richie#Elliot Grainge
Ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi: Küçük kızım abla oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 08:08

Ünlü çift ikinci çocuklarına kavuştuklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurdu ve sevinçlerini iki çocuklarının bir arada çekilmiş fotoğrafıyla kutladı.

Efsane şarkıcı Lionel Richie’nin model kızı Sofia Richie ve müzik patronu kocası Elliot Grainge'in ikinci çocukları dünyaya geldi.

Mayıs 2024’te kızları doğan çift bu kez bir erkek çocuk sahibi oldular ve ona Henry Cecil Grainge adını verdiler.

Ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi: Küçük kızım abla oldu

27 yaşındaki Sofia Richie dün kızı Eloise ve küçük oğlunun yan yana çekilmiş tatlı bir Instagram fotoğrafını paylaşarak “Küçük kızım abla oldu” dedi ve çocuklarına "hayatımın aşkları" diye seslendi.

Sofia Richie, hamilelik haberini Ekim 2025'te paylaştığı selfie’de büyümüş karnını sergileyerek duyurmuştu.

Ünlü model doğum tarihini bir sonraki ay, Kasım 2025'in sonlarında takipçilerine "beşinci aydayım" diyerek ima etmişti.

Ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi: Küçük kızım abla oldu

Sofia Richie ilk hamileliği sırasında, huzurunu korumak için hamilelik haberini saklamış, ancak hamileliğinin altıncı ayında Vogue dergisine verdiği pozlarla bebek beklediğini ilan etmişti.

Ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi: Küçük kızım abla oldu

Ocak 2024'te dergiye verdiği demeçte ilk annelik heyecanını "Hamilelik gerçekten korkutucu," diye açıklayan Sofia Richie yaşadığı heyecanla karışık korkuyu "Geçmeniz gereken bu kadar çok dönüm noktası ve yapmanız gereken bu kadar çok test olduğunu fark etmemiştim." sözleriyle anlatmıştı.

Sofia Richie kendisinin de kocası Elliot Grainge'in de bir erkek bebek beklediğini, kızları olunca şaşırdıklarını söylemişti. Şimdi bir kızı bir de oğlu olan Sofia Richie böylece dört kişilik mutlu bir yuvaya sahip oldu.

Ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi: Küçük kızım abla oldu

Sofia Richie ve 32 yaşındaki eşi Grainge, Mayıs 2024'te Eloise'in doğumuyla ebeveyn oldular ve bebeğin doğumunu hayatlarının "en güzel günü" olarak nitelendirdiler.

İkili, yıllarca süren arkadaşlıklarının ardından 2021'de ilişkilerini kamuoyuna duyurmuş, Nisan 2023'te de Fransa'da rüya gibi bir düğünle evlenmişti.

Ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi: Küçük kızım abla oldu

Sofia Richie Ağustos 2023'te evli bir kadın olarak verdiği ilk röportajlardan birinde "Flört etmeye başladığımızda onun eşim olacağını biliyordum" demiş ve ünlü müzik yöneticisinin kendisine "güven" ve "değer verildiği" hislerini yaşattığını söylemişti.

Ünlü çiftten ikinci bebek müjdesi geldi: Küçük kızım abla oldu

Sofia Richie dünyanın en ünlü şarkıcılarından birinin kızı olarak tanınmış, ailesinin sağladığı olanaklarla epey rahat ve lüks içinde bir yaşam sürmüştü. İlk gençlik yıllarında hızlı gece hayatıyla tanınan Sofia Richie sadece babasının kızı olarak kalmak istemeyip kendisi de modellik yapmaya başlamıştı.

#Sofia Richie#Lionel Richie#Elliot Grainge

