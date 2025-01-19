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Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi!

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#Henry Cavill#Henry Cavill Baba Oldu#Natalie Viscuso
Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 08:20

Hollywood’un son Superman’i olarak hafızalara kazınan İngiliz yıldız Henry Cavill geçen nisan ayında başrolünü oynadığı son filmin galasında kırmızı halıda röportaj verirken 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla ilk bebeklerini beklediklerini müjdelemişti.

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İlişkileri konusunda ser verip sır vermeyen, çok fazla da ortalıkta görünmemeyi tercih eden çift en sonunda Avustralya’da bebekleri ve bir müjdeli haberle daha ortaya çıkarak hayranlarını sevindirdi.

Son filmi Voltron'un çekimleri için bir süredir Avustralya'da olan taze baba ve büyük aşkı Natalie Viscuso bebekleriyle birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.

Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi

“SÜPER BEBEKTEN” İLK FOTOĞRAFLAR!

Hatta çift çocuklarının doğumunu duyurmadıkları için fotoğrafları “Superman baba oldu” haberleriyle birlikte manşetlere taşındı.

Bebeklerinin cinsiyetini ya da adını açıklamayan ultra mahrem çift, Avustralya’nın yaz havasının tadını çıkarırken bebeklerini de pusetiyle gezdirdi.

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Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi

41 yaşındaki Henry Cavill ve 34 yaşındaki Natalie Viscuso anlaşılan sadece ilk çocuklarına kavuşmakla kalmamış ilişkilerini bir sonraki aşamaya da çoktan taşımıştı.

GÜZEL HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Natalie Viscuso’nun parmağında uzaktan çekilmiş fotoğraflarda bile belli olan kocaman pırlanta bir yüzük vardı ve bu da çiftin bebeklerine kavuştuktan sonra nişanlandıkları şeklinde yorumlandı.

Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi

Kendi ağızlarından bir açıklama gelmediği için çiftin bebeklerinin ne zaman doğduğu, adı ve cinsiyeti henüz bir muamma. Tabii ne zaman nişanlandıkları da…

Natalie Viscuso geçen temmuz ayının sonunda karnı burnunda bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve anne olmak için sabırsızlandığını yazmıştı.

Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi

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BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMINDA TAVSİYE İSTEMİŞTİ

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O paylaşımda Viscuso’nun hamileliğinin ne kadar ilerlediğine bakılırsa çiftin bebeklerini kucaklarına almasının üzerinden aylar geçmiş olduğu açık.

Henry Cavill bebek beklediklerini açıkladıktan sonra Babalar Günü’nde bir Instagram paylaşımı yapmış, çoktan hazırlanmış bebek odasındaki küçük karyolanın yanında poz vererek hayranlarına “Oh evet... ve Babalar Gününüz kutlu olsun ey babalar. Görünüşe göre yakında ben de sizin kutsal saflarınıza katılacağım! Tavsiyeniz var mı?” diye seslenmişti.

Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi

HEM AŞKTA HEM İŞTE BİRLİKTELER

Aşkları 2021’de ortaya çıkan ünlü çift kariyerlerini de birlikte yönetiyorlar. Natalie Viscuso, Vertigo Entertainment'ta üst düzey bir yönetici. Yani gösteri dünyasına hiç yabancı değil hatta Hollywood’da söz sahibi isimlerden biri.

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Çift Henry Cavill’in Superman rolüne veda ettikten sonra başrolünde yer alacağı Warhammer 40,000 'in uyarlaması üzerinde de birlikte çalışıyorlar.

Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift nadir görüntü veriyor ve önemli davetler ve galalar dışında çok fazla bir arada poz vermiyorlar.

“YA BENİMLE BİRLİKTE MUTLU OLUN YA DA SUSUN”

Henry Cavill sevgilisiyle sosyal medyadan paylaştığı ilk pozun ardından hayranlarından tepki almıştı... Natalie Viscuso'yu yakışıklı oyuncuya "yakıştıramayan" hayranlarına Cavill'in cevabı sert oldu.

Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi

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Sevgilisini onun yanına “yakıştıramayan” ve hakkında kötü yorumlar yapanlara sitem dolu şekilde seslenen Cavill “Aşkta ve hayatta mutluyum. Siz de benimle mutlu olursanız çok minnettar olurum. Eğer benimle mutlu olmayı kendine yediremiyorsanız o zaman en azından kendinizi gururlandırmaya çalışın" yazdı.

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#Henry Cavill#Henry Cavill Baba Oldu#Natalie Viscuso

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