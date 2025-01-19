Ünlü çiftten hem bebek hem de nişan haberi geldi!

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İlişkileri konusunda ser verip sır vermeyen, çok fazla da ortalıkta görünmemeyi tercih eden çift en sonunda Avustralya’da bebekleri ve bir müjdeli haberle daha ortaya çıkarak hayranlarını sevindirdi.

Son filmi Voltron'un çekimleri için bir süredir Avustralya'da olan taze baba ve büyük aşkı Natalie Viscuso bebekleriyle birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi.





“SÜPER BEBEKTEN” İLK FOTOĞRAFLAR!

Hatta çift çocuklarının doğumunu duyurmadıkları için fotoğrafları “Superman baba oldu” haberleriyle birlikte manşetlere taşındı.

Bebeklerinin cinsiyetini ya da adını açıklamayan ultra mahrem çift, Avustralya’nın yaz havasının tadını çıkarırken bebeklerini de pusetiyle gezdirdi.

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41 yaşındaki Henry Cavill ve 34 yaşındaki Natalie Viscuso anlaşılan sadece ilk çocuklarına kavuşmakla kalmamış ilişkilerini bir sonraki aşamaya da çoktan taşımıştı.

GÜZEL HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Natalie Viscuso’nun parmağında uzaktan çekilmiş fotoğraflarda bile belli olan kocaman pırlanta bir yüzük vardı ve bu da çiftin bebeklerine kavuştuktan sonra nişanlandıkları şeklinde yorumlandı.

Kendi ağızlarından bir açıklama gelmediği için çiftin bebeklerinin ne zaman doğduğu, adı ve cinsiyeti henüz bir muamma. Tabii ne zaman nişanlandıkları da…

Natalie Viscuso geçen temmuz ayının sonunda karnı burnunda bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve anne olmak için sabırsızlandığını yazmıştı.





BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMINDA TAVSİYE İSTEMİŞTİ

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O paylaşımda Viscuso’nun hamileliğinin ne kadar ilerlediğine bakılırsa çiftin bebeklerini kucaklarına almasının üzerinden aylar geçmiş olduğu açık.

Henry Cavill bebek beklediklerini açıkladıktan sonra Babalar Günü’nde bir Instagram paylaşımı yapmış, çoktan hazırlanmış bebek odasındaki küçük karyolanın yanında poz vererek hayranlarına “Oh evet... ve Babalar Gününüz kutlu olsun ey babalar. Görünüşe göre yakında ben de sizin kutsal saflarınıza katılacağım! Tavsiyeniz var mı?” diye seslenmişti.





HEM AŞKTA HEM İŞTE BİRLİKTELER

Aşkları 2021’de ortaya çıkan ünlü çift kariyerlerini de birlikte yönetiyorlar. Natalie Viscuso, Vertigo Entertainment'ta üst düzey bir yönetici. Yani gösteri dünyasına hiç yabancı değil hatta Hollywood’da söz sahibi isimlerden biri.

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Çift Henry Cavill’in Superman rolüne veda ettikten sonra başrolünde yer alacağı Warhammer 40,000 'in uyarlaması üzerinde de birlikte çalışıyorlar.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift nadir görüntü veriyor ve önemli davetler ve galalar dışında çok fazla bir arada poz vermiyorlar.

“YA BENİMLE BİRLİKTE MUTLU OLUN YA DA SUSUN”

Henry Cavill sevgilisiyle sosyal medyadan paylaştığı ilk pozun ardından hayranlarından tepki almıştı... Natalie Viscuso'yu yakışıklı oyuncuya "yakıştıramayan" hayranlarına Cavill'in cevabı sert oldu.

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Sevgilisini onun yanına “yakıştıramayan” ve hakkında kötü yorumlar yapanlara sitem dolu şekilde seslenen Cavill “Aşkta ve hayatta mutluyum. Siz de benimle mutlu olursanız çok minnettar olurum. Eğer benimle mutlu olmayı kendine yediremiyorsanız o zaman en azından kendinizi gururlandırmaya çalışın" yazdı.