Ünlü çiftten tatlı sürpriz... Müjde! İlk bebek çoktan doğdu bile

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Yaşadıkları bu ilk bebek mutluluğunu da yine sosyal medyadan yaptıkları ortak bir paylaşımla duyurdular.

İlk kez bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan bu ünlü çift, Macar model Barbara Palvin ile Amerikalı oyuncu Dylan Sprouse…

2023 yılında evlenen 32 yaşındaki Palvin ile 34 yaşındaki Sprouse, sürpriz bir paylaşımla bir kız bebek sahibi olduklarını duyurdu.

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Birlikte Amerikan futbolu izledikleri bir fotoğrafa sosyal medya sayfalarında yer verdi Palvin ile Sprouse. O pozda aralarında minik kızları duruyordu.

Mutlu çift, kızlarının yüzünü göstermemeyi tercih etti. Ayrıca bebeğin adını da henüz açıklamadılar.



Palvin ile Sprouse, bir bebek beklediklerini bu yıl mayıs ayında yapılan 79'uncu Cannes Film Festivali'nde gözler önüne serdi. O gün kırmızı halıya çıkan Palvin'in karnının iyice büyümüş olması da dikkatlerden kaçmadı.

DÜĞÜNDEN BİR YIL SONRA İHANET SÖYLENTİLERİ YAYILDI

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, 2024 yılında yani evlenmelerinden bir yıl sonra bir ihanet söylentisiyle gündeme gelmişti.

İleri sürülenlere göre Sprouse, karısını 17 yaşındaki bir sosyal medya ünlüsüyle aldatmıştı. Hatta o sıralarda Barbara Palvin, sosyal medya hesabından Sprouse soyadını kaldırmıştı.

Bu durum da ihanet haberinin doğru olduğu söylentilerini alevlendirdi.

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Fakat kısa bir süre sonra Dylan Sprouse, yaptığı bir Instagram paylaşımıyla dolaylı yoldan da olsa bu söylentiyi yalanladı.

Öyle ya da böyle Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, şimdi ilk bebek heyecanını yaşıyor.



ANNESİYLE BABASININ EVLENDİĞİ YERDE NİKAHLANDI

Barbara Palvin ile Dylon Sprouse'un 2023 yılındaki düğünü de uzun süre konuşulmuştu.

Çift evlenmek için Palvin'in memleketi Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarında bir kiliseyi tercih etti. Buranın önemi Palvin'in anne ve babasının da yıllar önce aynı kilisede evlenmesiydi.

Nikahın ardından Palvin'in ailesinin konutunda bir parti verildi.

Genç çiftin düğününe 115 konuk katıldı. Nikah töreninde Vivienne Webtwood imzalı bir gelinlik giyen Palvin partide de Lorenzo Serafini imzasını taşıyan başka bir elbise giydi. Ünlü model bu elbise içinde kendini modern bir prenses gibi hissettiğini saklamadı.

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DÜĞÜNÜ KIRMIZI ELBİSEYLE BİTİRDİ

Barbara Palvin, gecenin ilerleyen saatlerinde ise kırmızı bir elbise giydi. Böylece ülkesi Macaristan'ın geleneklerinden birini yerine getirdi. Bu son elbise ise Macar tasarımcı Mero'nun imzasını taşıyordu.

Güzel model düğünün sonunda neden kırmızı elbise giydiğini de şu sözlerle anlattı: " Gece yarısından sonra gelinliğimi değiştirip bu kırmızı elbiseyi giymek zorundaydım. Çünkü o andan itibaren artık bir gelin değil bir erkeğin eşiyim."

Barbara Palvin'in anlattığına göre düğünün sonunda giydiği o kırmızı elbise onun, medeni halindeki değişimin bir simgesi.