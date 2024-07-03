Tek dertleri hastalık değil, Kate ile William'ın işi zor... Çocukların biri kesin kalacak... Diğer ikisine 'yol göründü'

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Özellikle bu yılın başından bu yana ailenin önde gelen üyeleri, bu dünyadaki ayrıcalıklarının bile onları kurtaramadığı bir dizi sınavdan geçiyor.

Önce Kral Charles'ın kansere yakalanması, ardından Galler Prensesi Catherine'in, yine ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı ve hemen sonrasında kanser tedavisine başlaması derken, Mountbatten Windsor ailesi bir girdabın içinde ayakta kalmaya çalışıyor.

Bir yandan bu sorunların çözümü için sabır gerekirken diğer yandan da aile işleyişinin sekteye uğramaması zorunluluğu var.

Özellikle de tahtın gelecekteki varisi Prens William ile karısı Kate Middleton için geçerli bu durum bu. Şu an için Kate'in sağlığı öncelikli konu olabilir Galler çiftinin düşünmesi gereken başka önemli bir ayrıntı daha var.

Buckingham Sarayı'na yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Kate ile William, büyük ve önemli bir kararın öncesinde. Üstelik bunun nedeni de Kate'in hastalığı ve tedavisi değil, çiftin çocukları.

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KONU ÜÇ KARDEŞİN GELECEĞİ

Kate ile William'ın üç çocuğundan en büyüğü olan 10 yaşındaki George için gelecek net çizgilerle belli. Çok büyük bir dönüşüm olup da monarşi yıkılmadığı sürece George, babası William'ın ardından kral olarak tahta geçecek.

Ama küçük kardeşleri, 9 yaşındaki Charlotte ve 6 yaşındaki Louis'nin durumu onunla aynı değil. Aslına bakılırsa onların geleceğinde bir tür belirsizlik hakim.

Bunun nedeni de Kral 3. Charles'ın çalışan kraliyet ailesi üyelerinin sayısını azaltma konusundaki kararlı tutumu.

Bu durum da İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinin kendilerine yeni bir gelecek planı kurmasını gerektiriyor. Bu planı yapamayacak kadar küçük olanlar için ise bu iş anne ve babalarına düşüyor.

İşte tahtın gelecekteki sahipleri Kate ve William için de geçerli bu durum. Galler çifti, bir yandan büyük çocukları George'u tahta hazırlarken diğer yandan da Charlotte ve Louis'nin geleceği için şimdiden hazırlıkları yapmak zorundalar.

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'İKİ KARDEŞİN SARAY DUVARLARININ DIŞINI TANIMASI GEREK'

Daily Beast'e konuşan Galler çiftine yakın bir kaynağa bakılırsa Kate ile William'ın küçük çocukları Charlotte ve Louis hakkında devrim niteliğinde bir karar vermenin öncesinde olabilir.

Bu da George'u, Buckingham Sarayı'nda tutarken iki küçük çocuğu sarayın dışına çıkarmak gibi!

Elbette bu, iki küçük kardeşin çekirdek ailelerinden tamamen koparılacağı anlamına gelmiyor. Yapmaları gereken Charlotte ve Louis'yi gelecekte kendilerine farklı hayatlar kurabilmeleri için cesaretlendirmek ve bunun için gereken temeli hazırlamak.

Aslında son aylarda konuşulan bu ayrıntının altında yatan neden ise William'ın kardeşi, Prens Harry'nin son dört yıldır sergilediği tavırlar.

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Kimse ailede yeni "yedek" vakaları yaşanmasını ve benzer sorunlarla karşılaşmayı istemiyor.

Bu arada küçük bir not... Bu "Yedek" durumu Prens Harry ile karakterize edildi. Çünkü taht sıralamasında ağabeyi William'dan hatta onun çocuklarından bile geride olan Harry, Spare (Yedek) adlı kitabında, küçüklüğünden beri bu psikolojiden nasıl etkilendiğini satırlara döktü. Belli ki acısı da hala dinmiş değil. Çünkü eline geçen her fırsatta çocukluk yıllarında "yedek" olmaktan nasıl etkilendiğini anlatmayı bir türlü bitiremiyor.





'YEDEK' HİSSETMESİNLER DİYE

İşte bu yüzden de Charlotte ve Louis'nin, amcaları gibi "yedek" psikolojisiyle büyümemeleri, yetişkin oldukları dönemde de benzer bir boşluğa düşmemeleri için şimdiden önlem alınmaya çalışılıyor.

İddialara göre Kate ile William da tam da bu yüzden iki küçük çocukları Charlotte ve Louis'nin hayatlarına anlam katabilmek adına Buckingham Sarayı'ndan uzakta bir gelecek peşinde koşmasını istiyor.

Elbette bu durumda da kardeşlerin aileden gelen ayrıcalıkları tamamen yok sayılmayacak. Aileleri sayesinde onlar için bir gelecek oluşturulacak.

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AİLEDE BUNUN BAŞKA ÖRNEKLERİ DE VAR

Aslına bakılırsa aile içinde bunun örnekleri de yok değil. Örneğin, Kral Charles'ın ortanca kardeşi Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın kızlarından Prenses Eugenie, yıllardır çalışıyor.

Eugenie, uluslararası bir sanat galerisinde yönetici. Kocası Jack Brooksbank ise bir içecek firmasının üst düzey yöneticilerinden.

Ablası Prenses Beatrice de normal bir işe sahip kraliyet ailesi üyelerinden. Emlakçı Edoardo Mapelli Mozzi ile evli olan Beatrice, bir teknoloji firmasında stratejist olarak çalışıyor.

Aynı şekilde Charles'ın tek kız kardeşi ve aile içinde hiyerarşik olarak en yüksek unvan olan Royal Prenses unvanlı Anne'in oğlu Peter Phillips, uluslararası ticaretle uğraşıyor.

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AYRICALIKLI AİLEDEN GELMENİN NİMETLERİNDEN DE YARARLANIYORLAR

Peter'ın, eski bir rugby oyuncusu ve bir dönemde reality şov yıldızı olan Mike Tindall ile evli bulunan kız kardeşi Zara da aslında çalışan bir kraliyet ailesi üyesi değil.

Zaman zaman bazı etkinliklere katılsa da Zara Tindall, kendini bir at binicisi olarak yetiştirdi.

Bu arada hemen belirtelim... Her ne kadar kendilerine para kazanmak için farklı iş dalları seçmiş olsalar da Eugenie, Beatrice ve Peter da mensup oldukları ailenin gücünü ve desteğini arkalarında hissediyor.

Bu iki kardeşin anneleri Prenses Anne, onların normal büyümeleri ve sıradan hayatlar kurabilmeleri için herhangi bir soyluluk unvanı taşımalarını istemedi.

Sonuç olarak Charlotte ve Louis de mensubu oldukları ailenin ayrıcalıklarından faydalanacak geleceklerini şekillendirirken.

HAYAT YOLUNDA ONLARA YARDIMCI OLACAKLAR: Bütün bu örneklerde olduğu gibi Kate ile William gelecekte iki küçük çocukları Charlotte ve Louis'nin de kendilerine bir alan seçip o alan üzerine bir hayat amacı belirlemeleri için ellerinden geleni yapmaya hazır iddialara göre. George ile ilgili yapılması gereken ise onu da tahta hazırlamak.