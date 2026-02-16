İhanetin ayırdığı ünlü çift kızlarını evlendirdi: Düğün alayı gövde gösterisi yaptı

Haberin Devamı

Her şey yolunda gibi görünürken bir anda beklenmedik bir gelişme oldu. Aralarına ihanet girdi... Daha doğrusu, ünlü aktör, güzeller güzeli karısını, çocuklarına bakan bir dadıyla aldattı. O her ne kadar bunu reddetse de bu konu bir dönemin en çok konuşulan skandallarından biri haline geldi.

Tabii ki evlilikleri bitti.

Ama onlar yine de iki çocukları için anne ve babalık görevlerini hep yerine getirdiler. İkisi de başka insanlarla başka hayatlar kurdular.

Şimdi de biricik kızlarının düğününde bir araya gelip onu sevdiğiyle evlendirdiler.

BİRİCİK KIZLARINI EVLENDİRDİLER

Bu anlattığımız eski ünlü çift, Uma Thurman ile Ethan Hawke.

1997 yılında rol aldıkları Gattaca adlı filmin setinde başlayan aşklarını bir yıl sonra evliliğe taşıdı Thurman ile Hawke. Biri kız, diğeri erkek iki çocuk sahibi oldular.

Ama Hawke, çocuklarının dadısı Ryan ile karısını aldattığı için boşandılar. Sonrasında Hawke, Ryan ile evlendi ve başka bir aile kurdu.

Thurman da başka ilişkiler yaşadı ve çocuk sahibi oldu.

Her ne kadar evlilikleri ihanetle bitse de Uma Thurman ile Ethan Hawke aralarındaki, çocukları söz konusu olduğunda aralarındaki kırgınlıkları bir kenara koyuyorlar.

Bunun son örneğini de geçtiğimiz hafta sonu sergilediler. Evliliklerinden dünyaya gelen kızları Maya Hawke'yı Christian Lee Hutson ile evlendirdi.

Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin 27 yaşındaki kızı Maya, Sevgililer Günü'nde New York'ta Christian Lee Hutson ile evlendi





KIZINI, DAMADINA KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Kendisi de anne ve babasının izinden gidip oyuncu olan Maya Hawke ile Christian Lee Hutson, New York kentinde üstelik de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi.

Bembeyaz gelinliği içinde mutluluktan uçan 27 yaşındaki Maya Hawke'yi nikah töreninde damada babası Ethan Hawke teslim etti.

Nikah töreninde eski çift Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin de hem heyecanlı hem çok mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.

Maya Hawke'yi mutlu gününde rol aldığı Do Revenge ve Stranger Things dizilerinde birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Maya ile Christopher hakkında geçen yılın ikinci yarısından beri nişan söylentileri dolanıyordu.





AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI

Levon adında bir erkek kardeşi olan Maya Hawke'nin ünlü annesi Uma Thurman ile onun kadar ünlü babası Ethan Hawke, dan 1998'de evlenip 2005 yılına kadar aynı çatı altında yaşadılar.

Sonra belki ikisinin bile aklına gelmeyen bir gelişme yaşandı.

awke ile Thurman evliyken, dünyaya gelen iki çocuklarına bakması için dadı Ryan Shawnhughes ile anlaştılar.

Her ne kadar Hawke, yıllarca bunun sanıldığı gibi bir aldatma öyküsü olmadığını söylese de o dönemde ortada dolanan söylentilere göre aktör, çocuklarının dadısıyla karısı Uma Thurman'ı aldatmıştı.





SONRASINDA ONUNLA YENİ BİR EVLİLİK YAPTI

Zaten Thurman ile evliliği yasal olarak bittikten sonra gizlenip saklanmadan Ryan Shawnhughes ile romantik bir ilişkiye başladı. Ethan Hawke ile çocuklarının eski dadısı Ryan, 2008 yılında evlendiler.

Aradan geçen zaman içinde iki kızları dünyaya geldi.

Ethan Hawke, her fırsatta Uma Thurman ile evliliğinin Ryan Shawnhughes yüzünden bitmediğinin de altını çiziyor.

'UMA İLE EVLİLİĞİM ONUN YÜZÜNDEN DAĞILMADI'

Ethan Hawke verdiği röportajlarda şu anda evli olduğu Ryan Shawnhughes ile nasıl tanıştığını da şöyle anlattı: " Ryan ile ajansım aracılığıyla tanıştım. Bir film çekimi sırasında çocuklarım Maya ile Levon'a dadılık yaptı. Fakat kısa bir süre benim için çalıştıktan sonra Ryan, eğitimini tamamlamak için Columbia'ya döndü. O dönemde aslında aramızda skandal yaratacak bir şey yaşanmadı. Aradan geçen yıllar içinde benim evliliğim, birçok baskı nedeniyle dağıldı. Bunların hiçbiri de Ryan ile ilgili değildi. "

Hawke'nin anlattığına göre Ryan Shawnhghes ile bir gün bir parkta karşılaştı. Ondan sonra görüşmeye başladılar ve ilişkileri evliliğe kadar uzandı. Hawke bu konuda da yine bir röportajında şunları söyledi: "Biliyorum, insanlar başka türlü bir ilişki bekliyor. Ama gerçek şu ki, Ryan ile ben, birbirimize o benim için çalışmayı bıraktıktan uzun zaman sonra aşık olduk."

Bu arada Uma Thurman da boşanmanın ardından kendi yoluna gitti ve farklı birliktelikler yaşadı. Macar asıllı iş insanı Arpad Busson ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadı. 2014 yılında sona eren bu ilişkiden Luna adında bir kızı bulunuyor.