Ünlü çiftin yürek burkan aşkı... Kocasının asla iyileşmeyeceğini biliyor... Ama hâlâ kalbinde sadece o var!

Böyle ünlülerden biri de Bruce Willis.

Yıllar yılı sinema filmlerinden TV dizilerine sayısız karaktere hayat veren Willis, iki yılı aşkın bir süredir frontotemporal demans ile mücadele ediyor.

Üstelik bu hastalığın kesin bir tedavisi de yok. Sadece gidişata müdahale edilip hasta rahatlatılıyor.

Yine de kariyerine erken veda etmek zorunda kalan 69 yaşındaki Willis, kendisiyle aynı hastalıkla mücadele eden birçok kişiden çok daha şanslı.

Çünkü başta 2009 yılında evlendiği karısı Emma Heming olmak üzere eski karısı Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı onu hiç yalnız bırakmıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ÖZEL PAYLAŞIM

Evlilikleri çoktan bitmiş olsa bile Demi Moore, yoğun programından arta kalan her anında Bruce Willis'in yanına koşuyor. Karısı Emma zaten bir an bile yanından ayrılmıyor, her şeyiyle yakından ilgileniyor.

Belli ki Bruce Willis, zamanında bütün ailesine onları ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini gösterdi ki kimse onu bir dakika bile yalnız bırakmıyor.

Özel günler hepsi için çok önemli...

İşte Emma Heming, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle böyle yüreklere dokunan bir paylaşım yaptı.

Aynı zamanda yaşadıkları bütün zorluklara rağmen hala kocası Bruce Willis'e büyük bir aşk duyduğunu da saklamadı.

EN SEVDİĞİM AŞK HİKAYESİ

Willis ile 2009 yılında evlenen Emma Heming, geçmiş yıllarda ikisinin de gülerken objektiflere takıldığı bir pozu Instagram sayfasında paylaştı.

Heming mutlu günlerinden kalan bu anının yanına da "Sen + kahkaha= En sevdiğim aşk hikayesi" notunu yazdı.

Emma Heming'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilekler içeren yorum geldi.

Heming, aynı zamanda Instagram sayfasının 'hikayeler' bölümünde yine Bruce Willis ile mutlu günlerinde çekilen başka bir fotoğrafa da yer verdi.

KARISININ SORUMLULUĞU AĞIR AMA SEVGİSİ BÜYÜK

Willis ile evliliğinden 13 yaşında Mabel ve 10 yaşında Evelyn adında iki tane kızı bulunuyor.

Heming'e eşinin hastalığı sırasında ağır bir görev de düşüyor.

46 yaşındaki Heming, bir yandan kocasına destek olurken diğer yandan da iki küçük kızının hayatlarını normal bir şekilde yaşayıp bir de babalarıyla olabildiğince çok vakit geçirmelerini sağlamak zorunda.

Bir yandan kocasının zor hastalığıyla başa çıkmaya çalışan Emma Heming diğer yandan da iki kızını kendisinin de söylediği gibi mutlu çocukluk anılarına sahip olarak büyütmeye çalışıyor.

'BU SAKLANMASI GEREKEN BİR AİLE SIRRI DEĞİL'

Bruce Willis'in karısı Emma Heming, hastalığın başından beri oyuncunun sağlık durumu hakkında kamuoyuna özellikle sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Hatta bir anlamda frontotemporal demans hastalığı hakkında bilinçlendirici bir kampanyanın sözcüsü konumuna bile geldi.

Heming katıldığı bir etkinlikte bu konuda şunları söylemişti: "Kızlarımızın, bunun saklanması gereken bir aile sırrı olduğunu düşünmesini asla istemedim. Çıkıp bu konuda konuşmanın hepimiz için çok önemli olduğunu hissettim."

WILLIS'İN ETRAFINDA BİR SEVGİ ÇEMBERİ VAR

Emma Heming ile Bruce Willis, 2009 yılından bu yana evli.

Willis'in hastalığının teşhisinden sonra verdiği bir röportajda Heming "Aramızdaki 23 yaş fark nedeniyle kocamın sağlığının benden önce bozulması olasılığının yüksek olduğunu biliyordum. Ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum" diye konuşmuştu.

Emma Heming bir röportajında da Bruce Willis'in hastalığının tedavi edilebilir olmadığını bildiğini yine de ailece vakit geçirmek ve ona sevildiğini, yalnız olmadığını hissettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylemişti.

Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer ile eski sevgilisinin bir kızı oldu. Böylece ünlü oyuncu ilk kez dede olma sevincini de yaşadı.

Haberin Devamı





Willis'in eski eşi Demi Moore çok vefalı çıktı... Her fırsatta ünlü oyuncunun yanına koşuyor. Böylece Emma Heming'e de onun bakımında destek oluyor.