Ünlü çiftin oğlu dizi aşkıyla evlendi

Haberin Devamı

The Boys dizisinde birlikte başrol oynayan Jack Quaid ve Claudia Doumit hafta sonu rol arkadaşlarının da katıldığı küçük ve samimi bir düğün töreniyle evlendi.

Bir dönemin en ünlü Hollywood çiftlerinden Dennis Quaid ve Meg Ryan'ın tıpkı ane babası gibi oyuncu olan oğlu Jack Quaid son dönemde hem televizyon hem de sinema dünyasının yükselen yıldızlarından olmuştu.

Düğüne 2001 yılında on yıllık evliliklerinin ardından boşanan Jack'in ünlü ebeveynleri Dennis Quaid ve Meg Ryan'ın yanı sıra Alec Baldwin, Tom Hanks, Kevin Costner ve Henry Golding gibi Hollywood’un ağır topları da katıldı.

Haberin Devamı

Çift Avustralya’nın Braidwood şehrindeki Mona Çiftliği'nde samimi bir törenle dünya evine girerken diziden rol arkadaşları Karl Urban, Colby Minifie ve Nathan Mitchell de düğüne katılanlar arasındaydı.

Düğün haberi Instagram'da paylaşılan fotoğraflarla duyuldu. Bir anda viral olan fotoğraflara göre, 33 yaşındaki Jack damatlık olarak altın işlemeli kırmızı bir blazer ceket giyerken, 34 yaşındaki Doumit de beyaz saten bir gelinlik giydi.

Jack Quaid ve Claudia Doumit 2022'de sette yakınlaştıktan sonra sevgili olmuşlardı.

Haberin Devamı

Jack Quaid "The Boys" dizisinde Hughie Campbell karakterini Claudia Doumit de Victoria Neuman karakterlerini canlandırıyorlardı. Doumit, karakterinin 4. sezon finalinde öldürülmesinin ardından 2024 yılında diziden ayrıldı.

Jack Quaid 2025 yılında Los Angeles Times'a verdiği bir röportajda Claudia Doumit ile yaşadıkları sakin hayatlarından kesitleri anlatmış “Her gün değişmeyen tek şey uyanıp kahve içmek ve bir plak çalmak. Güne sakin bir şekilde başlamamızı sağlayan şeyler. Çekimler ve başka işler yüzünden evimizde olamıyoruz, bu yüzden evde birlikte olmak bizim için çok önemli” demişti.